Рейтинг@Mail.ru
В "Росконгрессе" рассказали о работе с целевыми группами участников ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 04.09.2025 (обновлено: 09:36 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/roskongress-2039558715.html
В "Росконгрессе" рассказали о работе с целевыми группами участников ВЭФ
В "Росконгрессе" рассказали о работе с целевыми группами участников ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025
В "Росконгрессе" рассказали о работе с целевыми группами участников ВЭФ
Работа фонда "Росконгресс" при организации Восточного экономического форума с целевыми группами участников, в том числе малым бизнесом, и расширение тематики... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:11:00+03:00
2025-09-04T09:36:00+03:00
владивосток
александр стуглев
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583173_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_ba4aef66882ed412c3859102fb48b78f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Работа фонда "Росконгресс" при организации Восточного экономического форума с целевыми группами участников, в том числе малым бизнесом, и расширение тематики программы позволяют привлекать значительные делегации и находить для них интересные темы для дискуссии, нивелируя отсутствие ряда стран на его площадке, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда Александр Стуглев. По его данным, к стартовому дню ВЭФ участие подтвердили порядка 4,5 тысячи человек, однако, по его мнению, эта цифра будет расти. "Мы, как организационный комитет форума, ежегодно в течение всего периода времени подготовки форума отрабатывали различные целевые группы участников. Мы очень серьезно относились к тем комментариям, которые слышали от различных целевых групп, в частности, от малого бизнеса. Сформированы специальные условия участия для малого бизнеса, например. И вот это все, что мы меняем в структуре подготовки Восточного экономического форума, позволяет нам нивелировать, скажем так, отсутствие представителей ряда стран на его площадке, более того, привлекать значительные делегации и находить для них интересные темы для дискуссии, создавая условия для доверительного и равноправного диалога", - сказал Стуглев. Он добавил, что в рамках ВЭФ проходит молодежный день, большой блок программы посвящен креативным индустриям, сформированы значительные культурная и спортивная программы для участников форума и жителей города, также есть несколько спецпроектов - "Душа России", "Здоровое общество", Урбан Хаб, "Rosсongress International". Организована специальная программа Дня Сокола. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/roskongress-2039533980.html
https://ria.ru/20250901/shos-2038931564.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583173_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6738c215b59952c081cc9caaf84e81ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, александр стуглев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Владивосток, Александр Стуглев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
В "Росконгрессе" рассказали о работе с целевыми группами участников ВЭФ

Стуглев: "Росконгресс" нивелирует отсутствие ряда стран на ВЭФ-2025

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДиректор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев на стенде РИА Новости
Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев на стенде РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Работа фонда "Росконгресс" при организации Восточного экономического форума с целевыми группами участников, в том числе малым бизнесом, и расширение тематики программы позволяют привлекать значительные делегации и находить для них интересные темы для дискуссии, нивелируя отсутствие ряда стран на его площадке, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда Александр Стуглев.
По его данным, к стартовому дню ВЭФ участие подтвердили порядка 4,5 тысячи человек, однако, по его мнению, эта цифра будет расти.
Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В "Росконгрессе" оценили влияние санкций на организацию ВЭФ
Вчера, 03:29
"Мы, как организационный комитет форума, ежегодно в течение всего периода времени подготовки форума отрабатывали различные целевые группы участников. Мы очень серьезно относились к тем комментариям, которые слышали от различных целевых групп, в частности, от малого бизнеса. Сформированы специальные условия участия для малого бизнеса, например. И вот это все, что мы меняем в структуре подготовки Восточного экономического форума, позволяет нам нивелировать, скажем так, отсутствие представителей ряда стран на его площадке, более того, привлекать значительные делегации и находить для них интересные темы для дискуссии, создавая условия для доверительного и равноправного диалога", - сказал Стуглев.
Он добавил, что в рамках ВЭФ проходит молодежный день, большой блок программы посвящен креативным индустриям, сформированы значительные культурная и спортивная программы для участников форума и жителей города, также есть несколько спецпроектов - "Душа России", "Здоровое общество", Урбан Хаб, "Rosсongress International". Организована специальная программа Дня Сокола.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Страны ШОС договорились подписать меморандум с "Росконгрессом"
1 сентября, 19:16
 
ВладивостокАлександр СтуглевДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала