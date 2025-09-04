https://ria.ru/20250904/roskongress-2039558715.html

В "Росконгрессе" рассказали о работе с целевыми группами участников ВЭФ

2025-09-04T07:11:00+03:00

владивосток

александр стуглев

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Работа фонда "Росконгресс" при организации Восточного экономического форума с целевыми группами участников, в том числе малым бизнесом, и расширение тематики программы позволяют привлекать значительные делегации и находить для них интересные темы для дискуссии, нивелируя отсутствие ряда стран на его площадке, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда Александр Стуглев. По его данным, к стартовому дню ВЭФ участие подтвердили порядка 4,5 тысячи человек, однако, по его мнению, эта цифра будет расти. "Мы, как организационный комитет форума, ежегодно в течение всего периода времени подготовки форума отрабатывали различные целевые группы участников. Мы очень серьезно относились к тем комментариям, которые слышали от различных целевых групп, в частности, от малого бизнеса. Сформированы специальные условия участия для малого бизнеса, например. И вот это все, что мы меняем в структуре подготовки Восточного экономического форума, позволяет нам нивелировать, скажем так, отсутствие представителей ряда стран на его площадке, более того, привлекать значительные делегации и находить для них интересные темы для дискуссии, создавая условия для доверительного и равноправного диалога", - сказал Стуглев. Он добавил, что в рамках ВЭФ проходит молодежный день, большой блок программы посвящен креативным индустриям, сформированы значительные культурная и спортивная программы для участников форума и жителей города, также есть несколько спецпроектов - "Душа России", "Здоровое общество", Урбан Хаб, "Rosсongress International". Организована специальная программа Дня Сокола. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

