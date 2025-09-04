https://ria.ru/20250904/roskongress-2039533980.html

В "Росконгрессе" оценили влияние санкций на организацию ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Санкционные ограничения, наложенные Западом на Россию, не наносят болезненного ущерба организации и проведению Восточного экономического форума, осложнена лишь логистика для некоторых иностранных участников, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Росконгресс" выступает организатором ВЭФ. "С точки зрения подготовки Восточного экономического форума, конечно, все эти санкционные и прочие ограничения влияют в основном с точки зрения логистики и давления на представителей бизнеса со стороны определенных правительств, чтобы они не принимали участие", - сказал Стуглев, отвечая на вопрос, продолжают ли санкции сказываться на организации и проведении ВЭФ. "Но с учетом того объема, который миру дает Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором огромное количество стран дружески настроены к Российской Федерации, мы не ощущаем каких-то болезненных и серьезных ущербов для программы или экономики, как форума, так и, на мой взгляд, региона", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

