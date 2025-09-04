Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил о системном привлечении заемных средств на строительство АЭС - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 04.09.2025 (обновлено: 04:25 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/rosatom-2039538974.html
Лихачев заявил о системном привлечении заемных средств на строительство АЭС
Лихачев заявил о системном привлечении заемных средств на строительство АЭС - РИА Новости, 04.09.2025
Лихачев заявил о системном привлечении заемных средств на строительство АЭС
"Росатом" с 2028-2029 годов начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС в России, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T04:18:00+03:00
2025-09-04T04:25:00+03:00
экономика
россия
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f64106458cc4e5713321e2519da41c36.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" с 2028-2029 годов начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС в России, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Где-то с 2028-2029-го нам придется системно занимать ресурсы на строительство атомных электростанций", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума. По планам, к 2042 году в различных регионах России, в том числе на Дальнем Востоке, намечено построить 38 атомных энергоблоков разного типа и мощности.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/likhachev-2039537856.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_214:0:3627:2560_1920x0_80_0_0_e84d6f5aed521629e488e907156cf06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Лихачев заявил о системном привлечении заемных средств на строительство АЭС

Лихачев: "Росатом" начнет системно привлекать средства на строительство АЭС

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" с 2028-2029 годов начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС в России, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Где-то с 2028-2029-го нам придется системно занимать ресурсы на строительство атомных электростанций", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума.
По планам, к 2042 году в различных регионах России, в том числе на Дальнем Востоке, намечено построить 38 атомных энергоблоков разного типа и мощности.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Лихачев рассказал о планах "Росатома" создать атомный кластер в ДФО
04:07
 
ЭкономикаРоссияВладивостокАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала