https://ria.ru/20250904/rosatom-2039538974.html
Лихачев заявил о системном привлечении заемных средств на строительство АЭС
Лихачев заявил о системном привлечении заемных средств на строительство АЭС - РИА Новости, 04.09.2025
Лихачев заявил о системном привлечении заемных средств на строительство АЭС
"Росатом" с 2028-2029 годов начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС в России, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T04:18:00+03:00
2025-09-04T04:18:00+03:00
2025-09-04T04:25:00+03:00
экономика
россия
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f64106458cc4e5713321e2519da41c36.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" с 2028-2029 годов начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС в России, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Где-то с 2028-2029-го нам придется системно занимать ресурсы на строительство атомных электростанций", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума. По планам, к 2042 году в различных регионах России, в том числе на Дальнем Востоке, намечено построить 38 атомных энергоблоков разного типа и мощности.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/likhachev-2039537856.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_214:0:3627:2560_1920x0_80_0_0_e84d6f5aed521629e488e907156cf06a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Лихачев заявил о системном привлечении заемных средств на строительство АЭС
Лихачев: "Росатом" начнет системно привлекать средства на строительство АЭС