Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" в 2026 году начнет работы на площадке АЭС в Приморье - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 04.09.2025 (обновлено: 04:21 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/rosatom-2039537160.html
"Росатом" в 2026 году начнет работы на площадке АЭС в Приморье
"Росатом" в 2026 году начнет работы на площадке АЭС в Приморье - РИА Новости, 04.09.2025
"Росатом" в 2026 году начнет работы на площадке АЭС в Приморье
"Росатом" планирует в 2026 году начать работы на площадке будущей АЭС большой мощности в Приморском крае, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:59:00+03:00
2025-09-04T04:21:00+03:00
экономика
приморский край
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f64106458cc4e5713321e2519da41c36.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2026 году начать работы на площадке будущей АЭС большой мощности в Приморском крае, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума."А до конца года появится новое юридическое лицо - приморский филиал концерна "Росэнергоатом", - добавил Лихачев. "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома") является оператором российских АЭС.Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250902/rossija-2039212746.html
https://ria.ru/20250821/rosatom-2036646991.html
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_214:0:3627:2560_1920x0_80_0_0_e84d6f5aed521629e488e907156cf06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, приморский край, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Экономика, Приморский край, Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
"Росатом" в 2026 году начнет работы на площадке АЭС в Приморье

Лихачев: «Росатом» в 2026 году начнет работы на площадке АЭС в Приморье

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2026 году начать работы на площадке будущей АЭС большой мощности в Приморском крае, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Россия поможет Китаю перегнать США в мощности АЭС, заявил Лихачев
2 сентября, 21:57
"А до конца года появится новое юридическое лицо - приморский филиал концерна "Росэнергоатом", - добавил Лихачев. "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома") является оператором российских АЭС.
Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Лихачев рассказал, когда запустят первый энергоблок АЭС "Руппур"
21 августа, 09:08
 
ЭкономикаПриморский крайВладивостокАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала