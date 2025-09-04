https://ria.ru/20250904/rosatom-2039537160.html

"Росатом" в 2026 году начнет работы на площадке АЭС в Приморье

"Росатом" в 2026 году начнет работы на площадке АЭС в Приморье - РИА Новости, 04.09.2025

"Росатом" в 2026 году начнет работы на площадке АЭС в Приморье

"Росатом" планирует в 2026 году начать работы на площадке будущей АЭС большой мощности в Приморском крае, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T03:59:00+03:00

2025-09-04T03:59:00+03:00

2025-09-04T04:21:00+03:00

экономика

приморский край

владивосток

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f64106458cc4e5713321e2519da41c36.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2026 году начать работы на площадке будущей АЭС большой мощности в Приморском крае, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума."А до конца года появится новое юридическое лицо - приморский филиал концерна "Росэнергоатом", - добавил Лихачев. "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома") является оператором российских АЭС.Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250902/rossija-2039212746.html

https://ria.ru/20250821/rosatom-2036646991.html

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, приморский край, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025