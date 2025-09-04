https://ria.ru/20250904/reshetnikov-2039624560.html
Решетников заявил о сильном охлаждении российской экономики
Решетников заявил о сильном охлаждении российской экономики - РИА Новости, 04.09.2025
Решетников заявил о сильном охлаждении российской экономики
Охлаждение экономики РФ сильное, у Банка России большое пространство для снижения учетной ставки, насколько - это прерогатива регулятора, заявил глава... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T11:26:00+03:00
2025-09-04T11:26:00+03:00
2025-09-04T11:40:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
максим решетников
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:188:3232:2006_1920x0_80_0_0_0f96bc5cdc419a01f0c840c99fc08a68.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Охлаждение экономики РФ сильное, у Банка России большое пространство для снижения учетной ставки, насколько - это прерогатива регулятора, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Охлаждение экономики такое сильное, и мы исходим из того, что у Банка России большое пространство для смягчения денежно-кредитных условий, для снижения ставки. Как и на сколько - это уже их прерогатива", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/gref-2039555351.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c7c34dedd9b2bd58cf3065cf27dc8384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), максим решетников, вэф-2025
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Максим Решетников, ВЭФ-2025
Решетников заявил о сильном охлаждении российской экономики
Решетников заявил о большом пространстве для снижения ставки ЦБ