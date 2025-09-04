https://ria.ru/20250904/reshetnikov-2039624560.html

Решетников заявил о сильном охлаждении российской экономики

2025-09-04T11:26:00+03:00

2025-09-04T11:40:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

максим решетников

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Охлаждение экономики РФ сильное, у Банка России большое пространство для снижения учетной ставки, насколько - это прерогатива регулятора, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Охлаждение экономики такое сильное, и мы исходим из того, что у Банка России большое пространство для смягчения денежно-кредитных условий, для снижения ставки. Как и на сколько - это уже их прерогатива", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

2025

Варвара Скокшина

