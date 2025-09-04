Минздрав рассказал о мальчике, которому в Китае помог Путин

https://ria.ru/20250904/rebenok-2039568065.html
2025-09-04T08:25:00+03:00
2025-09-04T08:25:00+03:00
2025-09-04T10:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Больной раком мальчик, которого по поручению президента доставили из Китая в Москву, уже проходит обследование, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."Ребенок благополучно доставлен из Пекина в Москву и госпитализирован в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России. Специалисты уже проводят всестороннее обследование для определения тактики лечения", — рассказал он.По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в дороге мальчика сопровождала усиленная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф — опытный анестезиолог-реаниматолог и фельдшеры со всем необходимым оборудованием, в том числе для кислородной поддержки, добавил Кузнецов.Он отметил, что дорогу ребенок перенес удовлетворительно.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин помог больному раком российскому мальчику, который проходил лечение в Китае. Ребенку становилось хуже, и китайские специалисты посоветовали как можно скорее вернуть его в Россию. Но для такого перелета нужно специальное оборудование и сопровождение. Мать мальчика обратилась в посольство, а посол доложил об этом главе государства. Путин организовал доставку ребенка в Москву бортом специального летного отряда "Россия".
