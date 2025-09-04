Рейтинг@Mail.ru
Армия США заключила рекордный контракт на ракеты Patriot - РИА Новости, 04.09.2025
18:08 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/rakety-2039741372.html
Армия США заключила рекордный контракт на ракеты Patriot
Армия США заключила рекордный контракт на ракеты Patriot - РИА Новости, 04.09.2025
Армия США заключила рекордный контракт на ракеты Patriot
Армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на производство почти 2 тысяч новейших ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на сумму 9,8 миллиарда... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:08:00+03:00
2025-09-04T18:08:00+03:00
сша
lockheed martin
зрк patriot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на производство почти 2 тысяч новейших ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на сумму 9,8 миллиарда долларов, это крупнейший заказ в истории подразделения компании по производству ракет и систем боевого управления (Lockheed Martin Missiles and Fire Control), сообщает компания. "Армия США заключила с Lockheed Martin контракт на 9,8 миллиарда долларов на производство 1970 ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability – 3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) и соответствующего оборудования. Это крупнейший контракт в истории Lockheed Martin Missiles and Fire Control", - говорится в заявлении на сайте компании. В документе отмечается, что Lockheed Martin продолжает наращивать производство PAC-3 MSE для удовлетворения выросшего спроса и, как ожидается, в 2025 году впервые поставит более 600 ракет перехватчиков.
https://ria.ru/20250830/gosdep-2038432759.html
сша
США, Lockheed Martin, ЗРК Patriot
США, Lockheed Martin , ЗРК Patriot
Армия США заключила рекордный контракт на ракеты Patriot

США заключили с Lockheed Martin контракт на ракеты Patriot на 9,8 млрд долларов

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на производство почти 2 тысяч новейших ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на сумму 9,8 миллиарда долларов, это крупнейший заказ в истории подразделения компании по производству ракет и систем боевого управления (Lockheed Martin Missiles and Fire Control), сообщает компания.
"Армия США заключила с Lockheed Martin контракт на 9,8 миллиарда долларов на производство 1970 ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability – 3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) и соответствующего оборудования. Это крупнейший контракт в истории Lockheed Martin Missiles and Fire Control", - говорится в заявлении на сайте компании.
В документе отмечается, что Lockheed Martin продолжает наращивать производство PAC-3 MSE для удовлетворения выросшего спроса и, как ожидается, в 2025 году впервые поставит более 600 ракет перехватчиков.
США одобрили продажу Дании системы Patriot на 8,5 миллиардов долларов
30 августа, 00:43
США одобрили продажу Дании системы Patriot на 8,5 миллиардов долларов
30 августа, 00:43
 
СШАLockheed MartinЗРК Patriot
 
 
