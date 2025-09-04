https://ria.ru/20250904/pvo-2039560019.html
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны."Четвертого сентября с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Военные сбили: Уточняется, что около 6:00 система противовоздушной обороны уничтожила еще четыре дрона самолетного типа над территорией Волгоградской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
