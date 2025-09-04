https://ria.ru/20250904/pvo-2039560019.html

ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников

ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников

специальная военная операция на украине

черное море

ростовская область

краснодарский край

волгоградская область

безопасность

вооруженные силы украины

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны."Четвертого сентября с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Военные сбили: Уточняется, что около 6:00 система противовоздушной обороны уничтожила еще четыре дрона самолетного типа над территорией Волгоградской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

