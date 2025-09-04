Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 04.09.2025 (обновлено: 08:44 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/pvo-2039560019.html
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.09.2025
ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников
Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:20:00+03:00
2025-09-04T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
ростовская область
краснодарский край
волгоградская область
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны."Четвертого сентября с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Военные сбили: Уточняется, что около 6:00 система противовоздушной обороны уничтожила еще четыре дрона самолетного типа над территорией Волгоградской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250903/spetsoperatsiya-2039263802.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
ростовская область
краснодарский край
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, ростовская область, краснодарский край, волгоградская область, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила за ночь 46 украинских беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"Четвертого сентября с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
3 сентября, 07:11
Военные сбили:
Уточняется, что около 6:00 система противовоздушной обороны уничтожила еще четыре дрона самолетного типа над территорией Волгоградской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРостовская областьКраснодарский крайВолгоградская областьБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала