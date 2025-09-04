https://ria.ru/20250904/putin-2039744923.html
Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК
Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК - РИА Новости, 04.09.2025
Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:16:00+03:00
2025-09-04T18:16:00+03:00
2025-09-04T18:34:00+03:00
лаос
монголия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
в мире
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039749950_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f952ac62f15207d476ae7efab927cd31.jpg
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости.Ранее на полях ВЭФ российский лидер встретится с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном и премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039708285.html
лаос
монголия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039749950_333:0:1773:1080_1920x0_80_0_0_52862089344a52dd0115df872ebc5057.jpg
Путин на встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжуном
Следующая встреча на полях Восточного экономического форума – с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном
2025-09-04T18:16
true
PT2M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, монголия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2025
Лаос, Монголия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ-2025
Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК
Путин встретился с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном