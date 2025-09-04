https://ria.ru/20250904/putin-2039744923.html

Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК

Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК - РИА Новости, 04.09.2025

Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:16:00+03:00

2025-09-04T18:16:00+03:00

2025-09-04T18:34:00+03:00

лаос

монголия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

в мире

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039749950_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f952ac62f15207d476ae7efab927cd31.jpg

О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости.Ранее на полях ВЭФ российский лидер встретится с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном и премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/putin-2039708285.html

лаос

монголия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжуном Следующая встреча на полях Восточного экономического форума – с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном 2025-09-04T18:16 true PT2M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лаос, монголия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2025