Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК
18:16 04.09.2025
Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости.Ранее на полях ВЭФ российский лидер встретится с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном и премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
лаос, монголия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2025
Лаос, Монголия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ-2025
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости.
Ранее на полях ВЭФ российский лидер встретится с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном и премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин встретился на полях ВЭФ с премьер-министрами Лаоса и Монголии
ЛаосМонголияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВ миреВЭФ-2025
 
 
