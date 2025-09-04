https://ria.ru/20250904/putin-2039737062.html

Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации в Монголии

Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации в Монголии - РИА Новости, 04.09.2025

Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации в Монголии

Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит, как тепло принимали российскую делегацию во время его визита в Монголию в прошлом году. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T17:50:00+03:00

2025-09-04T17:50:00+03:00

2025-09-04T17:50:00+03:00

в мире

монголия

россия

лаос

владимир путин

всекитайское собрание народных представителей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039732719_0:90:3094:1830_1920x0_80_0_0_5f1b572cc6cf5487262b3592cb6d8d8d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит, как тепло принимали российскую делегацию во время его визита в Монголию в прошлом году. Год назад, в сентябре 2024 года Путин посетил Монголию. Визит президента был приурочен к 85-й годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооружёнными силами на Халхин-Голе. "Благодарны вам за тот теплый прием, который вы оказали нам во время моего визита. Вся наша делегация помнит об этом с благодарностью", - сказал Путин на встрече с премьером Монголии Гомбожавыном Занданшатаром на полях ВЭФ-2025. Путин на ВЭФ проводит серию международных встреч. Глава государства пообщался с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. У президента также запланирована встреча с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном.

https://ria.ru/20250904/putin-2039733239.html

монголия

россия

лаос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, монголия, россия, лаос, владимир путин, всекитайское собрание народных представителей