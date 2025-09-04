https://ria.ru/20250904/putin-2039737062.html
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации в Монголии
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит, как тепло принимали российскую делегацию во время его визита в Монголию в прошлом году. Год назад, в сентябре 2024 года Путин посетил Монголию. Визит президента был приурочен к 85-й годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооружёнными силами на Халхин-Голе. "Благодарны вам за тот теплый прием, который вы оказали нам во время моего визита. Вся наша делегация помнит об этом с благодарностью", - сказал Путин на встрече с премьером Монголии Гомбожавыном Занданшатаром на полях ВЭФ-2025. Путин на ВЭФ проводит серию международных встреч. Глава государства пообщался с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. У президента также запланирована встреча с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном.
