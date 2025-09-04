Рейтинг@Mail.ru
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации в Монголии - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/putin-2039737062.html
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации в Монголии
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации в Монголии - РИА Новости, 04.09.2025
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации в Монголии
Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит, как тепло принимали российскую делегацию во время его визита в Монголию в прошлом году. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:50:00+03:00
2025-09-04T17:50:00+03:00
в мире
монголия
россия
лаос
владимир путин
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039732719_0:90:3094:1830_1920x0_80_0_0_5f1b572cc6cf5487262b3592cb6d8d8d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит, как тепло принимали российскую делегацию во время его визита в Монголию в прошлом году. Год назад, в сентябре 2024 года Путин посетил Монголию. Визит президента был приурочен к 85-й годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооружёнными силами на Халхин-Голе. "Благодарны вам за тот теплый прием, который вы оказали нам во время моего визита. Вся наша делегация помнит об этом с благодарностью", - сказал Путин на встрече с премьером Монголии Гомбожавыном Занданшатаром на полях ВЭФ-2025. Путин на ВЭФ проводит серию международных встреч. Глава государства пообщался с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. У президента также запланирована встреча с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном.
https://ria.ru/20250904/putin-2039733239.html
монголия
россия
лаос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039732719_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63be4aab485200e7f0bd313ca5e6015b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, монголия, россия, лаос, владимир путин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Монголия, Россия, Лаос, Владимир Путин, Всекитайское собрание народных представителей
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации в Монголии

Путин вспомнил о теплом приеме делегации из РФ в Монголии в 2024 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит, как тепло принимали российскую делегацию во время его визита в Монголию в прошлом году.
Год назад, в сентябре 2024 года Путин посетил Монголию. Визит президента был приурочен к 85-й годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооружёнными силами на Халхин-Голе.
"Благодарны вам за тот теплый прием, который вы оказали нам во время моего визита. Вся наша делегация помнит об этом с благодарностью", - сказал Путин на встрече с премьером Монголии Гомбожавыном Занданшатаром на полях ВЭФ-2025.
Путин на ВЭФ проводит серию международных встреч. Глава государства пообщался с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. У президента также запланирована встреча с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин рассказал, что связывает Россию и Монголию
Вчера, 17:44
 
В миреМонголияРоссияЛаосВладимир ПутинВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала