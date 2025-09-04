Путин назвал сохранение леса приоритетом государства
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам всероссийской акции "Сохраним лес" отметил, что вопросы сбережения и рационального использования лесных запасов находятся в числе значимых приоритетов государства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными запасами. Вопросы сбережения и рационального использования этого уникального достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства. И потому отрадно, что решению этих важных задач служат такие серьёзные инициативы, как ваш проект. Своей благородной миссией он объединяет сотни тысяч людей самых разных возрастов и профессий во всех регионах России", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что участники проекта искренне стремятся внести вклад в приумножение лесного богатства, в восстановление экосистем, пострадавших от пожаров и других стихийных бедствий. Он подчеркнул, что масштаб этой работы действительно впечатляет – за прошедшие годы высажено около 300 миллионов деревьев.
Президент выразил уверенность, что данная акция привлечёт внимание большого числа участников, будет содействовать формированию в обществе ответственного отношения к природе, а также продвижению экологической культуры, прежде всего среди подрастающего поколения. Путин пожелал участникам и организации акции успехов.