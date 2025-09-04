https://ria.ru/20250904/putin-2039733239.html

Путин рассказал, что связывает Россию и Монголию

Путин рассказал, что связывает Россию и Монголию - РИА Новости, 04.09.2025

Путин рассказал, что связывает Россию и Монголию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее героическое прошлое заложило хороший фундамент для развития отношений России и Монголии. РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее героическое прошлое заложило хороший фундамент для развития отношений России и Монголии. Российский лидер в четверг встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром на полях Восточного экономического форума. "Должен отметить, что наше взаимодействие с Монголией - с нашим соседом, другом и нашим стратегическим партнером - имеет для нас самостоятельное значение, и это является одним из наших приоритетов. Еще раз, думаю, нелишним будет сказать о нашем общем прошлом, которое заложило хороший фундамент для развития наших отношений, в том числе и общем героическом прошлом, мы о нем хорошо знаем", - сказал Путин в ходе встречи. Путин на ВЭФ проводит серию международных встреч. Глава государства пообщался с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. У президента также запланирована встреча с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

монголия

россия

владивосток

лаос

2025

