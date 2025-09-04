https://ria.ru/20250904/putin-2039700833.html
Путин поздравил программу "Что? Где? Когда?" с 50-летием
Путин поздравил программу "Что? Где? Когда?" с 50-летием - РИА Новости, 04.09.2025
Путин поздравил программу "Что? Где? Когда?" с 50-летием
Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам, организаторам и телезрителям телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 50-летием программы отметил, что
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам, организаторам и телезрителям телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 50-летием программы отметил, что передача служит продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За минувшее время ваш клуб прошёл большой, интересный, насыщенный путь – от семейной викторины до одной из самых популярных творческих, просветительских, развлекательных программ отечественного телевидения, стал настоящим долгожителем эфира", - говорится в послании. Российский лидер отметил, что не раз менялся формат и правила игры, но поклонники всегда ценили её за зрелищное соперничество знатоков и зрителей, а также блистательные интеллектуальные поединки, прочные традиции, передающиеся от поколения к поколению, и царящую в клубе особую, доброжелательную атмосферу. "Отрадно, что передача не стареет с годами и сегодня, как и прежде, собирает у телеэкранов людей разных возрастов, профессий, увлечений, служит благородной цели – продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры. Удачи вам и новых успехов", - добавил президент.
