https://ria.ru/20250904/putin-2039700833.html

Путин поздравил программу "Что? Где? Когда?" с 50-летием

Путин поздравил программу "Что? Где? Когда?" с 50-летием - РИА Новости, 04.09.2025

Путин поздравил программу "Что? Где? Когда?" с 50-летием

Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам, организаторам и телезрителям телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 50-летием программы отметил, что РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T15:56:00+03:00

2025-09-04T15:56:00+03:00

2025-09-04T15:56:00+03:00

россия

владимир путин

общество

международная ассоциация клубов "что? где? когда?"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601828659_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_c6acaa87994e6e97af631c4654098af7.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам, организаторам и телезрителям телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 50-летием программы отметил, что передача служит продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За минувшее время ваш клуб прошёл большой, интересный, насыщенный путь – от семейной викторины до одной из самых популярных творческих, просветительских, развлекательных программ отечественного телевидения, стал настоящим долгожителем эфира", - говорится в послании. Российский лидер отметил, что не раз менялся формат и правила игры, но поклонники всегда ценили её за зрелищное соперничество знатоков и зрителей, а также блистательные интеллектуальные поединки, прочные традиции, передающиеся от поколения к поколению, и царящую в клубе особую, доброжелательную атмосферу. "Отрадно, что передача не стареет с годами и сегодня, как и прежде, собирает у телеэкранов людей разных возрастов, профессий, увлечений, служит благородной цели – продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры. Удачи вам и новых успехов", - добавил президент.

https://ria.ru/20250505/putin-2015147561.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, международная ассоциация клубов "что? где? когда?"