Путин поздравил программу "Что? Где? Когда?" с 50-летием

15:56 04.09.2025
россия
владимир путин
общество
международная ассоциация клубов "что? где? когда?"
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам, организаторам и телезрителям телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 50-летием программы отметил, что передача служит продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За минувшее время ваш клуб прошёл большой, интересный, насыщенный путь – от семейной викторины до одной из самых популярных творческих, просветительских, развлекательных программ отечественного телевидения, стал настоящим долгожителем эфира", - говорится в послании. Российский лидер отметил, что не раз менялся формат и правила игры, но поклонники всегда ценили её за зрелищное соперничество знатоков и зрителей, а также блистательные интеллектуальные поединки, прочные традиции, передающиеся от поколения к поколению, и царящую в клубе особую, доброжелательную атмосферу. "Отрадно, что передача не стареет с годами и сегодня, как и прежде, собирает у телеэкранов людей разных возрастов, профессий, увлечений, служит благородной цели – продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры. Удачи вам и новых успехов", - добавил президент.
россия, владимир путин, общество, международная ассоциация клубов "что? где? когда?"
Россия, Владимир Путин, Общество, Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?"
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам, организаторам и телезрителям телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 50-летием программы отметил, что передача служит продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За минувшее время ваш клуб прошёл большой, интересный, насыщенный путь – от семейной викторины до одной из самых популярных творческих, просветительских, развлекательных программ отечественного телевидения, стал настоящим долгожителем эфира", - говорится в послании.
Российский лидер отметил, что не раз менялся формат и правила игры, но поклонники всегда ценили её за зрелищное соперничество знатоков и зрителей, а также блистательные интеллектуальные поединки, прочные традиции, передающиеся от поколения к поколению, и царящую в клубе особую, доброжелательную атмосферу.
"Отрадно, что передача не стареет с годами и сегодня, как и прежде, собирает у телеэкранов людей разных возрастов, профессий, увлечений, служит благородной цели – продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры. Удачи вам и новых успехов", - добавил президент.
РоссияВладимир ПутинОбществоМеждународная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?"
 
 
