https://ria.ru/20250904/putin-2039669699.html
Путин на китайском языке поприветствовал участника арт-фестиваля из КНР
Путин на китайском языке поприветствовал участника арт-фестиваля из КНР - РИА Новости, 04.09.2025
Путин на китайском языке поприветствовал участника арт-фестиваля из КНР
Президент России Владимир Путин на китайском языке поприветствовал участника мурал-арт-фестиваля из КНР. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:22:00+03:00
2025-09-04T14:22:00+03:00
2025-09-04T14:22:00+03:00
китай
россия
владимир путин
шос
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на китайском языке поприветствовал участника мурал-арт-фестиваля из КНР. Глава государства в четверг по видеосвязи кратко пообщался с молодыми художниками, участвовавшими в мурал-арт-фестивале "Лица городов". Среди участников присутствовал также художник из Китая, которого отдельно представили президенту. "Привет! Нихао!" - сказал Путин, приветствуя художника. Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
https://ria.ru/20250904/putin-2039633882.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_a2e6602d0d586124093d4a731451fc45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, шос, политика
Китай, Россия, Владимир Путин, ШОС, Политика
Путин на китайском языке поприветствовал участника арт-фестиваля из КНР
Путин на китайском языке поприветствовал участника мурал-арт-фестиваля из КНР