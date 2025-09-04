https://ria.ru/20250904/putin-2039669699.html

Путин на китайском языке поприветствовал участника арт-фестиваля из КНР

Путин на китайском языке поприветствовал участника арт-фестиваля из КНР - РИА Новости, 04.09.2025

Путин на китайском языке поприветствовал участника арт-фестиваля из КНР

Президент России Владимир Путин на китайском языке поприветствовал участника мурал-арт-фестиваля из КНР. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T14:22:00+03:00

2025-09-04T14:22:00+03:00

2025-09-04T14:22:00+03:00

китай

россия

владимир путин

шос

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на китайском языке поприветствовал участника мурал-арт-фестиваля из КНР. Глава государства в четверг по видеосвязи кратко пообщался с молодыми художниками, участвовавшими в мурал-арт-фестивале "Лица городов". Среди участников присутствовал также художник из Китая, которого отдельно представили президенту. "Привет! Нихао!" - сказал Путин, приветствуя художника. Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.

https://ria.ru/20250904/putin-2039633882.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, владимир путин, шос, политика