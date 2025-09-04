Путин призвал активнее строить электроэнергетические мощности в ДФО
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит во Владивостоке совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Нужно активнее строить на Дальнем Востоке электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
"Нужно активно строить в округе электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции. Следует четко согласовать этапы и сроки такой работы", - сказал Путин во время совещания.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
4 сентября 2024, 17:21