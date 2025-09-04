Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал активнее строить электроэнергетические мощности в ДФО
14:16 04.09.2025
Путин призвал активнее строить электроэнергетические мощности в ДФО
Путин призвал активнее строить электроэнергетические мощности в ДФО
Нужно активнее строить на Дальнем Востоке электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции, заявил президент России Владимир Путин.
экономика
дальний восток
владивосток
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Нужно активнее строить на Дальнем Востоке электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "Нужно активно строить в округе электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции. Следует четко согласовать этапы и сроки такой работы", - сказал Путин во время совещания. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, дальний восток, владивосток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Дальний Восток, Владивосток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин призвал активнее строить электроэнергетические мощности в ДФО

Путин призвал активнее строить на Дальнем Востоке электроэнергетические мощности

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Нужно активнее строить на Дальнем Востоке электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
"Нужно активно строить в округе электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции. Следует четко согласовать этапы и сроки такой работы", - сказал Путин во время совещания.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО
4 сентября 2024, 17:21
