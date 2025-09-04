https://ria.ru/20250904/putin-2039668228.html

Путин призвал активнее строить электроэнергетические мощности в ДФО

Нужно активнее строить на Дальнем Востоке электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции, заявил президент России Владимир Путин.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Нужно активнее строить на Дальнем Востоке электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "Нужно активно строить в округе электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции. Следует четко согласовать этапы и сроки такой работы", - сказал Путин во время совещания. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Наталья Макарова

