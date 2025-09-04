Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке
13:22 04.09.2025 (обновлено: 14:14 04.09.2025)
Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, нужно подумать, как этим воспользоваться, заявил президент России Владимир Путин."По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе (на Дальнем Востоке - ред.) исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, нужно подумать, как этим воспользоваться, заявил президент России Владимир Путин.
"По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе (на Дальнем Востоке - ред.) исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
