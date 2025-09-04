https://ria.ru/20250904/putin-2039654379.html

Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке

Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025

Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке

Обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, нужно подумать, как этим воспользоваться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T13:22:00+03:00

2025-09-04T13:22:00+03:00

2025-09-04T14:14:00+03:00

дальний восток

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039665810_0:111:3164:1891_1920x0_80_0_0_8e68da936f83713ab9ae146033d09ea5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, нужно подумать, как этим воспользоваться, заявил президент России Владимир Путин."По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе (на Дальнем Востоке - ред.) исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

https://ria.ru/20250904/rost-2039653990.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, россия, владимир путин, общество