Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, нужно подумать, как этим воспользоваться, заявил президент России Владимир Путин."По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе (на Дальнем Востоке - ред.) исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
