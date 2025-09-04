https://ria.ru/20250904/putin-2039654235.html

Путин призвал развивать гидроэнергетику Дальнего Востока

Путин призвал развивать гидроэнергетику Дальнего Востока

Путин призвал развивать гидроэнергетику Дальнего Востока

Важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.

2025-09-04

2025-09-04T13:21:00+03:00

2025-09-04T13:28:00+03:00

дальний восток

владимир путин

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно также активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

дальний восток, владимир путин, вэф-2025