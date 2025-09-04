https://ria.ru/20250904/putin-2039654235.html
Путин призвал развивать гидроэнергетику Дальнего Востока
Путин призвал развивать гидроэнергетику Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2025
Путин призвал развивать гидроэнергетику Дальнего Востока
Важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно также активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
