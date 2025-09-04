https://ria.ru/20250904/putin-2039653794.html
Путин отменил важность устойчивого газоснабжения Дальнего Востока
Путин отменил важность устойчивого газоснабжения Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2025
Путин отменил важность устойчивого газоснабжения Дальнего Востока
Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:19:00+03:00
2025-09-04T13:19:00+03:00
2025-09-04T13:27:00+03:00
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин."Среди ключевых задач - устойчивое газоснабжение всех регионов округа", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039652826.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_a2e6602d0d586124093d4a731451fc45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, общество
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Путин отменил важность устойчивого газоснабжения Дальнего Востока
Путин назвал устойчивое газоснабжение ДФО ключевой задачей развития региона