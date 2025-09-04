Рейтинг@Mail.ru
Путин отменил важность устойчивого газоснабжения Дальнего Востока
13:19 04.09.2025 (обновлено: 13:27 04.09.2025)
Путин отменил важность устойчивого газоснабжения Дальнего Востока
Путин отменил важность устойчивого газоснабжения Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2025
Путин отменил важность устойчивого газоснабжения Дальнего Востока
Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
общество
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин."Среди ключевых задач - устойчивое газоснабжение всех регионов округа", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, общество
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Путин отменил важность устойчивого газоснабжения Дальнего Востока

Путин назвал устойчивое газоснабжение ДФО ключевой задачей развития региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Среди ключевых задач - устойчивое газоснабжение всех регионов округа", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
