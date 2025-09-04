https://ria.ru/20250904/putin-2039653320.html

Путин дал поручения по развитию энергетики на Дальнем Востоке

Путин дал поручения по развитию энергетики на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025

Путин дал поручения по развитию энергетики на Дальнем Востоке

2025-09-04T13:18:00+03:00

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание по вопросам топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке, высоко оценив темпы его развития, а также дал поручения по их дальнейшему наращиванию. Ключевые заявления:"По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать"."Важно также активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии"."Причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась".Путин прибыл во Владивосток для участия в X Восточном экономическом форуме. Он проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

Путин на совещании по развитию ТЭК на Дальнем Востоке Путин проводит совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке. Президент отметил, что опережающее развитие ДФО является национальным приоритетом.

Путин о росте потребления электроэнергии в ДФО Путин рассказал о росте потребления электроэнергии в ДФО, подчеркнув, что этот рост выше, чем в целом по стране

