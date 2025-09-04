Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по развитию энергетики на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 04.09.2025 (обновлено: 19:07 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/putin-2039653320.html
Путин дал поручения по развитию энергетики на Дальнем Востоке
Путин дал поручения по развитию энергетики на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025
Путин дал поручения по развитию энергетики на Дальнем Востоке
Владимир Путин провел совещание по вопросам топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке, высоко оценив темпы его развития, а также дал поручения по их РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:18:00+03:00
2025-09-04T19:07:00+03:00
экономика
дальний восток
владимир путин
вэф-2025
энергетика
атомная энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039655999_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddb44aa0e9e7203f744727fb7b235829.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание по вопросам топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке, высоко оценив темпы его развития, а также дал поручения по их дальнейшему наращиванию. Ключевые заявления:&quot;По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать&quot;.&quot;Важно также активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии&quot;.&quot;Причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась&quot;.Путин прибыл во Владивосток для участия в X Восточном экономическом форуме. Он проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039580324.html
https://ria.ru/20250904/chukotka-2039661882.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на совещании по развитию ТЭК на Дальнем Востоке
Путин проводит совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке. Президент отметил, что опережающее развитие ДФО является национальным приоритетом.
2025-09-04T13:18
true
PT0M21S
Путин о росте потребления электроэнергии в ДФО
Путин рассказал о росте потребления электроэнергии в ДФО, подчеркнув, что этот рост выше, чем в целом по стране
2025-09-04T13:18
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039655999_382:0:1822:1080_1920x0_80_0_0_5f8d5504801ddd11f730ba7d137e9bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дальний восток, владимир путин, вэф-2025, энергетика, атомная энергетика
Экономика, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ-2025, Энергетика, Атомная энергетика

Путин дал поручения по развитию энергетики на Дальнем Востоке

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание по вопросам топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке, высоко оценив темпы его развития, а также дал поручения по их дальнейшему наращиванию. Ключевые заявления:
  • Регион развивается опережающими темпами: их нужно продолжать увеличивать и обеспечить Дальний Восток энергоресурсами.
Прибытие Путина в дальневосточный филиал центра Россия - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке
Вчера, 09:25
  • Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития: в ближайшие годы прогнозируется кратный рост спроса на природный газ, уже есть его нехватка.
  • Нужно оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке:
«

"По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • За последние десять лет потребление электроэнергии в регионе выросло на 28 процентов — в два раза:
  • Атомная энергетика полностью соответствует зеленым стандартам, направление нужно развивать дальше.
«

"Важно также активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Гидроэнергетический потенциал региона пока используется недостаточно, нужно найти новые источники финансирования.
  • Обновление энергосетей на Дальнем Востоке откладывать нельзя: нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов:
«

"Причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Признаков острого дефицита генерирующих мощностей в регионе нет.
Путин прибыл во Владивосток для участия в X Восточном экономическом форуме. Он проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин проводит во Владивостоке совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин анонсировал строительство еще одной уникальной плавучей АЭС
Вчера, 13:54
 
ЭкономикаДальний ВостокВладимир ПутинВЭФ-2025ЭнергетикаАтомная энергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала