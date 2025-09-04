Путин дал поручения по развитию энергетики на Дальнем Востоке
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание по вопросам топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке, высоко оценив темпы его развития, а также дал поручения по их дальнейшему наращиванию. Ключевые заявления:
- Регион развивается опережающими темпами: их нужно продолжать увеличивать и обеспечить Дальний Восток энергоресурсами.
- Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития: в ближайшие годы прогнозируется кратный рост спроса на природный газ, уже есть его нехватка.
- Нужно оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке:
"По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать".
- За последние десять лет потребление электроэнергии в регионе выросло на 28 процентов — в два раза:
- Атомная энергетика полностью соответствует зеленым стандартам, направление нужно развивать дальше.
"Важно также активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии".
- Гидроэнергетический потенциал региона пока используется недостаточно, нужно найти новые источники финансирования.
- Обновление энергосетей на Дальнем Востоке откладывать нельзя: нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов:
"Причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась".
- Признаков острого дефицита генерирующих мощностей в регионе нет.
Путин прибыл во Владивосток для участия в X Восточном экономическом форуме. Он проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.