Путин подписался под своими словами о Дальнем Востоке в центре "Россия"
Путин подписался под своими словами о Дальнем Востоке в центре "Россия" - РИА Новости, 04.09.2025
Путин подписался под своими словами о Дальнем Востоке в центре "Россия"
Президент РФ Владимир Путин подписался под своим высказыванием о Дальнем Востоке на стене филиала наццентра "Россия" во Владивостоке.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписался под своим высказыванием о Дальнем Востоке на стене филиала наццентра "Россия" во Владивостоке. На одном из стендов главе государства продемонстрировали его высказывание о будущем региона. "Дальний Восток обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему стремятся живущие здесь люди", - было написано на стене. Путин подошел и маркером оставил размашистый автограф.
