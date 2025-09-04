Рейтинг@Mail.ru
Путин подписался под своими словами о Дальнем Востоке в центре "Россия" - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/putin-2039638867.html
Путин подписался под своими словами о Дальнем Востоке в центре "Россия"
Путин подписался под своими словами о Дальнем Востоке в центре "Россия" - РИА Новости, 04.09.2025
Путин подписался под своими словами о Дальнем Востоке в центре "Россия"
Президент РФ Владимир Путин подписался под своим высказыванием о Дальнем Востоке на стене филиала наццентра "Россия" во Владивостоке. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:14:00+03:00
2025-09-04T12:14:00+03:00
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039638465_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d4221c7fa73249afdfa251fd734e354.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписался под своим высказыванием о Дальнем Востоке на стене филиала наццентра "Россия" во Владивостоке. На одном из стендов главе государства продемонстрировали его высказывание о будущем региона. "Дальний Восток обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему стремятся живущие здесь люди", - было написано на стене. Путин подошел и маркером оставил размашистый автограф.
https://ria.ru/20250904/putin-2039633882.html
россия
дальний восток
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин ставит автограф на стенде в филиале Национального центра "Россия"
Путин ставит автограф на стенде в филиале Национального центра "Россия"
2025-09-04T12:14
true
PT0M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039638465_190:0:1630:1080_1920x0_80_0_0_16a8265a56962b9cef62554b332e5655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, политика
Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Политика
Путин подписался под своими словами о Дальнем Востоке в центре "Россия"

Путин подписался под своими словами о Дальнем Востоке на стене в центре "Россия"

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписался под своим высказыванием о Дальнем Востоке на стене филиала наццентра "Россия" во Владивостоке.
На одном из стендов главе государства продемонстрировали его высказывание о будущем региона. "Дальний Восток обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему стремятся живущие здесь люди", - было написано на стене.
Путин подошел и маркером оставил размашистый автограф.
«Гайз, эти траблы – полный кринж». Путину показали, как сленг переводят на литературный язык - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путина во Владивостоке научили сленговым словам
Вчера, 11:54
 
РоссияДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала