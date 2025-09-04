https://ria.ru/20250904/putin-2039638867.html

Путин подписался под своими словами о Дальнем Востоке в центре "Россия"

2025-09-04T12:14:00+03:00

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

политика

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписался под своим высказыванием о Дальнем Востоке на стене филиала наццентра "Россия" во Владивостоке. На одном из стендов главе государства продемонстрировали его высказывание о будущем региона. "Дальний Восток обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему стремятся живущие здесь люди", - было написано на стене. Путин подошел и маркером оставил размашистый автограф.

