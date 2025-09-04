https://ria.ru/20250904/putin-2039633882.html
Путина во Владивостоке научили сленговым словам
Президенту России Владимиру Путину в национальном центре "Россия" рассказали о значении слов из молодежного сленга "траблы", "кринж", "чиловая катка".
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в национальном центре "Россия" рассказали о значении слов из молодежного сленга "траблы", "кринж", "чиловая катка". Путин в четверг начал рабочую программу во Владивостоке. Глава государства посетил филиал национального центра "Россия" в Приморском крае, где была представлена интерактивная экспозиция "Уникальный русский язык". Директор центра Наталья Виртуозова представила интерактивную панель, которая показывает, как звучали одинаковые по смыслу фразы в разные эпохи. "Сленг сейчас вот такой - может быть, это будет "чиловая катка"... "Ребята, эти проблемы - полный абсурд" - "Гайз, эти траблы - полный кринж", а высокий (стиль - ред.) - "Друзья, эти неурядицы - совершенный вздор", - рассказала Виртуозова.
