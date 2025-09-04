https://ria.ru/20250904/putin-2039625367.html

Путин оценил ответ губернатора Якутии о любви к жизни в регионе

04.09.2025

Путин оценил ответ губернатора Якутии о любви к жизни в регионе

Президент России Владимир Путин оценил ответ губернатора Якутии Айсена Николаева о связи прироста населения в регионе и любви к жизни в Якутии, назвав его... РИА Новости, 04.09.2025

россия

дальний восток

владимир путин

айсен николаев

общество

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил ответ губернатора Якутии Айсена Николаева о связи прироста населения в регионе и любви к жизни в Якутии, назвав его исчерпывающим. Путину в четверг презентовали новые объекты, которые появились на Дальнем Востоке. Глава государства в ходе презентации отметил, что в ДФО зафиксирован прирост населения, добавив, что лидером в этом показателе является Якутия. Губернатор Николаев связал рост населения с тем, что в "Якутии любят жизнь". "Ответ исчерпывающий, благодарю", - с улыбкой ответил президент.

россия

дальний восток

