Путин оценил ответ губернатора Якутии о любви к жизни в регионе
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил ответ губернатора Якутии Айсена Николаева о связи прироста населения в регионе и любви к жизни в Якутии, назвав его исчерпывающим. Путину в четверг презентовали новые объекты, которые появились на Дальнем Востоке. Глава государства в ходе презентации отметил, что в ДФО зафиксирован прирост населения, добавив, что лидером в этом показателе является Якутия. Губернатор Николаев связал рост населения с тем, что в "Якутии любят жизнь". "Ответ исчерпывающий, благодарю", - с улыбкой ответил президент.
россия, дальний восток, владимир путин, айсен николаев, общество
