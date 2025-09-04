https://ria.ru/20250904/putin-2039619293.html
Путину рассказали о планах реализации туристического проекта на Камчатке
Путину рассказали о планах реализации туристического проекта на Камчатке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора Камчатки Владимира Солодова не помешают ли вулканы реализации туристического проекта "Три вулкана" в регионе. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", в котором ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия Путину рассказали о планах по реализации проекта круглогодичного и всесезонного туристического кластера "Три вулкана". "Там горный кластер такой для отдыха. Я хочу спросить губернатора, там проблем-то не возникнет? Вулканы иногда извергаются", - отметил Путин.
Путину рассказали о планах реализации туристического проекта на Камчатке
