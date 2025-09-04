https://ria.ru/20250904/putin-2039612178.html

Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока

Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2025

Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока, отметив, что можно было бы гораздо эффективнее и с большей отдачей... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока, отметив, что можно было бы гораздо эффективнее и с большей отдачей использовать уголь как базовый первичный энергетический ресурс.Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", в котором ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока."Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания. Ну, например, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство", - сказал Путин.Президент РФ отметил, что в то же время есть достаточно большое количество угля различного класса, запасов которого хватит на 900 лет."Который, безусловно, можно гораздо эффективнее, наверное, использовать, с большей отдачей, при соблюдении всех экологических требований использовать как базовый первичный энергетический ресурс", - заметил Путин.

