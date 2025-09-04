https://ria.ru/20250904/putin-2039611812.html
Путин посетил цифровой лес в филиале центра "Россия"
Путин посетил цифровой лес в филиале центра "Россия" - РИА Новости, 04.09.2025
Путин посетил цифровой лес в филиале центра "Россия"
Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале наццентра "Россия" побывал в интерактивном цифровом лесу и встретил там уссурийского тигра и... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:46:00+03:00
2025-09-04T10:46:00+03:00
2025-09-04T10:46:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039610852_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4aad380831b92997e6e36a309f28ae4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале наццентра "Россия" побывал в интерактивном цифровом лесу и встретил там уссурийского тигра и дальневосточного леопарда. Мультимедийный павильон, куда президента пригласили заглянуть, был похож на таинственный лес. Узкая тропа уводила в дебри тайги, с потолка свисали ветви деревьев, через которые посетителю предстояло продраться. Иллюзию присутствия дополнили звуки природы, трели птиц и стрекот насекомых. По ходу движения на экранах этого цифрового леса поочередно "оживали" стада оленей, дальневосточный леопард и хозяин тайги - уссурийский тигр.
https://ria.ru/20250904/putin-2039585309.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039610852_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8512307c1b12bee72abdc1f33a352db.jpg
Тигр и леопард в цифровом лесу в филиале центра "Россия" во Владивостоке
Путин встретил тигра и леопарда в цифровом лесу в филиале центра "Россия" во Владивостоке
2025-09-04T10:46
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин посетил цифровой лес в филиале центра "Россия"
Путин посетил цифровой лес в филиале центра "Россия" во Владивостоке