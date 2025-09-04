https://ria.ru/20250904/putin-2039611812.html

Путин посетил цифровой лес в филиале центра "Россия"

04.09.2025

Путин посетил цифровой лес в филиале центра "Россия"

Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале наццентра "Россия" побывал в интерактивном цифровом лесу и встретил там уссурийского тигра и... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале наццентра "Россия" побывал в интерактивном цифровом лесу и встретил там уссурийского тигра и дальневосточного леопарда. Мультимедийный павильон, куда президента пригласили заглянуть, был похож на таинственный лес. Узкая тропа уводила в дебри тайги, с потолка свисали ветви деревьев, через которые посетителю предстояло продраться. Иллюзию присутствия дополнили звуки природы, трели птиц и стрекот насекомых. По ходу движения на экранах этого цифрового леса поочередно "оживали" стада оленей, дальневосточный леопард и хозяин тайги - уссурийский тигр.

