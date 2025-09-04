Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил цифровой лес в филиале центра "Россия" - РИА Новости, 04.09.2025
10:46 04.09.2025
Путин посетил цифровой лес в филиале центра "Россия"
Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале наццентра "Россия" побывал в интерактивном цифровом лесу и встретил там уссурийского тигра и... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале наццентра "Россия" побывал в интерактивном цифровом лесу и встретил там уссурийского тигра и дальневосточного леопарда. Мультимедийный павильон, куда президента пригласили заглянуть, был похож на таинственный лес. Узкая тропа уводила в дебри тайги, с потолка свисали ветви деревьев, через которые посетителю предстояло продраться. Иллюзию присутствия дополнили звуки природы, трели птиц и стрекот насекомых. По ходу движения на экранах этого цифрового леса поочередно "оживали" стада оленей, дальневосточный леопард и хозяин тайги - уссурийский тигр.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале наццентра "Россия" побывал в интерактивном цифровом лесу и встретил там уссурийского тигра и дальневосточного леопарда.
Мультимедийный павильон, куда президента пригласили заглянуть, был похож на таинственный лес. Узкая тропа уводила в дебри тайги, с потолка свисали ветви деревьев, через которые посетителю предстояло продраться.
Иллюзию присутствия дополнили звуки природы, трели птиц и стрекот насекомых. По ходу движения на экранах этого цифрового леса поочередно "оживали" стада оленей, дальневосточный леопард и хозяин тайги - уссурийский тигр.
