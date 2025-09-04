Рейтинг@Mail.ru
Путин расставил ударения в словах на экспозиции в центре "Россия"
10:37 04.09.2025 (обновлено: 11:53 04.09.2025)
Путин расставил ударения в словах на экспозиции в центре "Россия"
Путин расставил ударения в словах на экспозиции в центре "Россия" - РИА Новости, 04.09.2025
Путин расставил ударения в словах на экспозиции в центре "Россия"
Интерактивная экспозиция "Уникальный русский язык", представленная во владивостокском филиале национального центра "Россия", надолго увлекла внимание президента РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:37:00+03:00
2025-09-04T11:53:00+03:00
россия
владимир путин
общество
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Интерактивная экспозиция "Уникальный русский язык", представленная во владивостокском филиале национального центра "Россия", надолго увлекла внимание президента РФ Владимира Путина. Около десятка интерактивных панелей, каждая из которых представляла собой веселую игру, задумывались так, чтобы каждый мог на себе ощутить, насколько богат и разнообразен русский язык. Путину предложили попытаться правильно расставить ударения в словах. Задание было довольно хитрым, ведь в зависимости от выбора слово могло поменять значение. Президент сначала попробовал сам, а потом позвал и воспитанников центра "Воин" проверить свои знания. "Мне никто не подсказывал", - шутливо заметил он, обращаясь к одному из молодых людей, явно озадаченному первым заданием. Но дети мгновенно с азартом включились в игру и стали пробовать решить задания на каждой из интерактивных панелей. Например, переводить с молодежного сленга на классический русский. Специальной кисточкой нужно было смахнуть по клавишам ксилофона, чтобы появилось слово-задание: свайпнуть-смахнуть, вайб-атмосфера, чекнуть-проверить и так далее. Это для молодых людей оказалось легко. А вот устаревшие слова дались не так-то просто. То, что ланиты - это щеки, все еще помнили из школьной литературы, а вот слово "выя" поставило молодежь в тупик. Пришлось обращаться к подсказкам, чтобы узнать, что это "шея". Девушки из центра "Воин" вместе с Путиным попытались расставить ударения в словах "граффити" и "каталог". Обошлось без ошибок.Преподали президенту и урок молодежного сленга. Впрочем, молодежь в это же время получила урок "высокого штиля" русского языка. Крутя ручку на одной из панелей, можно было увидеть, как меняются одинаковые по смыслу фразы, но произносимые в разные эпохи. Например, молодежное "гайз, эти траблы - полный кринж" на высокий русский язык перевели как "друзья, эти неурядицы - совершенный вздор". Нейтрально ту же фразу можно произнести как "ребята, эти проблемы - полный абсурд". Заодно Путин узнал, что "легкая игра" - это "чилловая катка".Поговорили и о важности буквы "ё", особенно в фамилиях Королёва - Королева.
россия
2025
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин расставил ударения в словах на экспозиции в центре "Россия"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Интерактивная экспозиция "Уникальный русский язык", представленная во владивостокском филиале национального центра "Россия", надолго увлекла внимание президента РФ Владимира Путина.
Около десятка интерактивных панелей, каждая из которых представляла собой веселую игру, задумывались так, чтобы каждый мог на себе ощутить, насколько богат и разнообразен русский язык. Путину предложили попытаться правильно расставить ударения в словах. Задание было довольно хитрым, ведь в зависимости от выбора слово могло поменять значение. Президент сначала попробовал сам, а потом позвал и воспитанников центра "Воин" проверить свои знания. "Мне никто не подсказывал", - шутливо заметил он, обращаясь к одному из молодых людей, явно озадаченному первым заданием.
Но дети мгновенно с азартом включились в игру и стали пробовать решить задания на каждой из интерактивных панелей.
Например, переводить с молодежного сленга на классический русский. Специальной кисточкой нужно было смахнуть по клавишам ксилофона, чтобы появилось слово-задание: свайпнуть-смахнуть, вайб-атмосфера, чекнуть-проверить и так далее. Это для молодых людей оказалось легко. А вот устаревшие слова дались не так-то просто.
То, что ланиты - это щеки, все еще помнили из школьной литературы, а вот слово "выя" поставило молодежь в тупик. Пришлось обращаться к подсказкам, чтобы узнать, что это "шея".
Девушки из центра "Воин" вместе с Путиным попытались расставить ударения в словах "граффити" и "каталог". Обошлось без ошибок.
Преподали президенту и урок молодежного сленга. Впрочем, молодежь в это же время получила урок "высокого штиля" русского языка. Крутя ручку на одной из панелей, можно было увидеть, как меняются одинаковые по смыслу фразы, но произносимые в разные эпохи. Например, молодежное "гайз, эти траблы - полный кринж" на высокий русский язык перевели как "друзья, эти неурядицы - совершенный вздор". Нейтрально ту же фразу можно произнести как "ребята, эти проблемы - полный абсурд". Заодно Путин узнал, что "легкая игра" - это "чилловая катка".
Поговорили и о важности буквы "ё", особенно в фамилиях Королёва - Королева.
Россия Владимир Путин Общество
 
 
