Курсант центра "Воин" рассмешил Путина

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Курсант центра "Воин" рассмешил президента РФ Владимира Путина, признавшись, что наибольшее удовольствие в обучении ему доставляет военная форма, которая является его гордостью. Курсант центра "Воин", учащийся Уссурийского суворовского военного училища в ходе беседы с президентом на площадке Национального центра "Россия" во Владивостоке рассказал об обучении и о своей мечте стать подводником."Нравится учиться?" - поинтересовался Путин у курсанта. "Нравится", - ответил парень. "А что тебе доставляет наибольшее удовольствие? Удовлетворение?" - уточнил глава государства. "Форма! - уверенно ответил курсант. - Форма - это наша гордость". "Молодец!" - рассмеялся президент и обнял своего собеседника.
