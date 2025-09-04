Рейтинг@Mail.ru
Курсант центра "Воин" рассмешил Путина - РИА Новости, 04.09.2025
10:29 04.09.2025 (обновлено: 13:07 04.09.2025)
Курсант центра "Воин" рассмешил Путина
Курсант центра "Воин" рассмешил Путина - РИА Новости, 04.09.2025
Курсант центра "Воин" рассмешил Путина
Курсант центра "Воин" рассмешил президента РФ Владимира Путина, признавшись, что наибольшее удовольствие в обучении ему доставляет военная форма, которая... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Курсант центра "Воин" рассмешил президента РФ Владимира Путина, признавшись, что наибольшее удовольствие в обучении ему доставляет военная форма, которая является его гордостью. Курсант центра "Воин", учащийся Уссурийского суворовского военного училища в ходе беседы с президентом на площадке Национального центра "Россия" во Владивостоке рассказал об обучении и о своей мечте стать подводником."Нравится учиться?" - поинтересовался Путин у курсанта. "Нравится", - ответил парень. "А что тебе доставляет наибольшее удовольствие? Удовлетворение?" - уточнил глава государства. "Форма! - уверенно ответил курсант. - Форма - это наша гордость". "Молодец!" - рассмеялся президент и обнял своего собеседника.
россия, владивосток, владимир путин, общество
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Общество
Курсант центра "Воин" рассмешил Путина

Курсант "Воина" рассмешил Путина словами о форме

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Курсант центра "Воин" рассмешил президента РФ Владимира Путина, признавшись, что наибольшее удовольствие в обучении ему доставляет военная форма, которая является его гордостью.
Курсант центра "Воин", учащийся Уссурийского суворовского военного училища в ходе беседы с президентом на площадке Национального центра "Россия" во Владивостоке рассказал об обучении и о своей мечте стать подводником.
"Нравится учиться?" - поинтересовался Путин у курсанта. "Нравится", - ответил парень.
"А что тебе доставляет наибольшее удовольствие? Удовлетворение?" - уточнил глава государства.
"Форма! - уверенно ответил курсант. - Форма - это наша гордость".
"Молодец!" - рассмеялся президент и обнял своего собеседника.
Путин рассказал о значении судоверфи "Звезда"
