Путин назвал работу хирургов очень сложной
Путин назвал работу хирургов очень сложной - РИА Новости, 04.09.2025
Путин назвал работу хирургов очень сложной
Президент России Владимир Путин назвал работу хирургов очень сложной и ответственной. 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал работу хирургов очень сложной и ответственной. Речь об этом зашла в беседе с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". "Сложная работа. Ответственная очень", - отреагировал он на реплику одной из участниц о том, что она собирается стать военным врачом - скорее всего, хирургом.
