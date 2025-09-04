Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал работу хирургов очень сложной - РИА Новости, 04.09.2025
10:16 04.09.2025
Путин назвал работу хирургов очень сложной
Путин назвал работу хирургов очень сложной
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал работу хирургов очень сложной и ответственной. Речь об этом зашла в беседе с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". "Сложная работа. Ответственная очень", - отреагировал он на реплику одной из участниц о том, что она собирается стать военным врачом - скорее всего, хирургом.
Путин назвал работу хирургов очень сложной

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал работу хирургов очень сложной и ответственной.
Речь об этом зашла в беседе с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".
"Сложная работа. Ответственная очень", - отреагировал он на реплику одной из участниц о том, что она собирается стать военным врачом - скорее всего, хирургом.
Путин общается с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин поддержал идею открыть центр "Воин" в каждом регионе
Вчера, 10:11
