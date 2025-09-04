https://ria.ru/20250904/punkt-2039639922.html

ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области

ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.09.2025

ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области

Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T12:20:00+03:00

2025-09-04T12:20:00+03:00

2025-09-04T15:34:00+03:00

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039677697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a638e6077b526a60cf5232db17b364f6.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", — говорится в сводке. Российские военные также нанесли поражение формированиям противника в районах Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области, а также у Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:Как подчеркнули в министерстве, освобождение территории ДНР в полосе действий группировки "Восток" полностью завершено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобождение Новоселовки в Днепропетровской области Видео об освобождении Новоселовки в Днепропетровской области публикует Минобороны России. 2025-09-04T12:20 true PT1M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф