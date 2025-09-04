Рейтинг@Mail.ru
12:20 04.09.2025 (обновлено: 15:34 04.09.2025)
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", — говорится в сводке. Российские военные также нанесли поражение формированиям противника в районах Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области, а также у Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:Как подчеркнули в министерстве, освобождение территории ДНР в полосе действий группировки "Восток" полностью завершено.
2025
безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ

ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", — говорится в сводке.
Российские военные также нанесли поражение формированиям противника в районах Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области, а также у Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
  • более 240 военнослужащих;
  • 13 автомобилей;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Как подчеркнули в министерстве, освобождение территории ДНР в полосе действий группировки "Восток" полностью завершено.
БезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
