https://ria.ru/20250904/punkt-2039639922.html
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.09.2025
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области
Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:20:00+03:00
2025-09-04T12:20:00+03:00
2025-09-04T15:34:00+03:00
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039677697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a638e6077b526a60cf5232db17b364f6.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", — говорится в сводке. Российские военные также нанесли поражение формированиям противника в районах Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области, а также у Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:Как подчеркнули в министерстве, освобождение территории ДНР в полосе действий группировки "Восток" полностью завершено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039677697_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c62ddadeb2e17131ecfcf15b30c05129.jpg
Освобождение Новоселовки в Днепропетровской области
Видео об освобождении Новоселовки в Днепропетровской области публикует Минобороны России.
2025-09-04T12:20
true
PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", — говорится в сводке.
Российские военные также нанесли поражение формированиям противника в районах Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области, а также у Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
- более 240 военнослужащих;
- 13 автомобилей;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Как подчеркнули в министерстве, освобождение территории ДНР в полосе действий группировки "Восток" полностью завершено.