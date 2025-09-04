Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Рязанской области - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 04.09.2025 (обновлено: 12:51 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/proverka-2039582090.html
Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Рязанской области
Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Рязанской области - РИА Новости, 04.09.2025
Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Рязанской области
По факту крушения самолета в Рязанской области проводится проверка, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:30:00+03:00
2025-09-04T12:51:00+03:00
происшествия
рязанская область
юрий воронин
московская межрегиональная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039591629_379:0:1280:507_1920x0_80_0_0_b845b2fb8fe2dd00b91d62ddd0abac56.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. По факту крушения самолета в Рязанской области проводится проверка, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. "Проведение проверки поручено Рязанской транспортной прокуратуре. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", — говорится в релизе. На место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Юрий Воронин.Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", обрабатывавший поля, потерпел крушение сегодня утром неподалеку от села Зимарово в Рязанской области. Пилот погиб.
https://ria.ru/20250628/samolet-2026015247.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039591629_378:0:1280:676_1920x0_80_0_0_6f7cda07d3c6c062f8c496b329b99b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, юрий воронин, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Рязанская область, Юрий Воронин, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Рязанской области

В Рязанской области проведут проверку после крушения самолета

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramНа месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от села Зимарово в Рязанской области. 4 сентября 2025 года
На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от села Зимарово в Рязанской области. 4 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от села Зимарово в Рязанской области. 4 сентября 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. По факту крушения самолета в Рязанской области проводится проверка, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Проведение проверки поручено Рязанской транспортной прокуратуре. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", — говорится в релизе.
На место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Юрий Воронин.
Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", обрабатывавший поля, потерпел крушение сегодня утром неподалеку от села Зимарово в Рязанской области. Пилот погиб.
Падение легкомоторного самолета в городском округе Коломна - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
28 июня, 14:38
 
ПроисшествияРязанская областьЮрий ВоронинМосковская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала