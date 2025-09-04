https://ria.ru/20250904/proverka-2039582090.html

Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Рязанской области

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. По факту крушения самолета в Рязанской области проводится проверка, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. "Проведение проверки поручено Рязанской транспортной прокуратуре. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", — говорится в релизе. На место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Юрий Воронин.Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас", обрабатывавший поля, потерпел крушение сегодня утром неподалеку от села Зимарово в Рязанской области. Пилот погиб.

