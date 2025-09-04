https://ria.ru/20250904/protezirovanie-2039556962.html

Цивилева рассказала, сколько предприятий следуют стандарту протезирования

Цивилева рассказала, сколько предприятий следуют стандарту протезирования - РИА Новости, 04.09.2025

Цивилева рассказала, сколько предприятий следуют стандарту протезирования

Стандарту комплексной услуги по протезированию и обучению пользоваться протезом соответствуют уже больше 30 российских предприятий, сообщила в четверг... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T06:58:00+03:00

2025-09-04T06:58:00+03:00

2025-09-04T09:17:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

анна цивилева

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039578486_262:255:2011:1239_1920x0_80_0_0_92cb395d56f58fc6a93ecbf7da34607c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Стандарту комплексной услуги по протезированию и обучению пользоваться протезом соответствуют уже больше 30 российских предприятий, сообщила в четверг статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Мне очень приятно, что этому стандарту соответствуют больше 30 протезных ортопедических предприятий, что позволило нам сделать эту услугу доступной во многих субъектах Российской Федерации, а не только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге", - сказала она в ходе сессии "Стирая грань между человеком и машиной: нейропротезы, киборги и агентность" на ВЭФ. По её словам, внедренный стандарт заключается в том, что государство оплачивает не только покупку самого протеза, но и подготовку к протезированию с максимальным восполнением и обучение пользоваться протезом. Цивилева добавила, что в начале специальной военной операции происходили ситуации, когда государство оплачивало и выдавало протез человеку, который, в свою очередь, не понимал, как он будет функционирует. "Мы сейчас, наверное, лидируем в этом направлении. Ни Китай, страны АТР, ни страны Европы, не оказывают такую комплексную услугу", - отметила она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250702/tsivileva-2026818508.html

https://ria.ru/20250702/svo-2026817712.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), анна цивилева, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025