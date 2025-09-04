Рейтинг@Mail.ru
Цивилева рассказала, сколько предприятий следуют стандарту протезирования
06:58 04.09.2025 (обновлено: 09:17 04.09.2025)
Цивилева рассказала, сколько предприятий следуют стандарту протезирования
Цивилева рассказала, сколько предприятий следуют стандарту протезирования
россия
москва
московская область (подмосковье)
анна цивилева
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Стандарту комплексной услуги по протезированию и обучению пользоваться протезом соответствуют уже больше 30 российских предприятий, сообщила в четверг статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Мне очень приятно, что этому стандарту соответствуют больше 30 протезных ортопедических предприятий, что позволило нам сделать эту услугу доступной во многих субъектах Российской Федерации, а не только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге", - сказала она в ходе сессии "Стирая грань между человеком и машиной: нейропротезы, киборги и агентность" на ВЭФ. По её словам, внедренный стандарт заключается в том, что государство оплачивает не только покупку самого протеза, но и подготовку к протезированию с максимальным восполнением и обучение пользоваться протезом. Цивилева добавила, что в начале специальной военной операции происходили ситуации, когда государство оплачивало и выдавало протез человеку, который, в свою очередь, не понимал, как он будет функционирует. "Мы сейчас, наверное, лидируем в этом направлении. Ни Китай, страны АТР, ни страны Европы, не оказывают такую комплексную услугу", - отметила она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
москва
московская область (подмосковье)
россия, москва, московская область (подмосковье), анна цивилева, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Анна Цивилева, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Анна Цивилева на сессии "Стирая грань между человеком и машиной: нейропротезы, киборги и агентность" на ВЭФ-2025
Анна Цивилева на сессии Стирая грань между человеком и машиной: нейропротезы, киборги и агентность на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева на сессии "Стирая грань между человеком и машиной: нейропротезы, киборги и агентность" на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Стандарту комплексной услуги по протезированию и обучению пользоваться протезом соответствуют уже больше 30 российских предприятий, сообщила в четверг статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Мне очень приятно, что этому стандарту соответствуют больше 30 протезных ортопедических предприятий, что позволило нам сделать эту услугу доступной во многих субъектах Российской Федерации, а не только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге", - сказала она в ходе сессии "Стирая грань между человеком и машиной: нейропротезы, киборги и агентность" на ВЭФ.
По её словам, внедренный стандарт заключается в том, что государство оплачивает не только покупку самого протеза, но и подготовку к протезированию с максимальным восполнением и обучение пользоваться протезом.
Цивилева добавила, что в начале специальной военной операции происходили ситуации, когда государство оплачивало и выдавало протез человеку, который, в свою очередь, не понимал, как он будет функционирует.
"Мы сейчас, наверное, лидируем в этом направлении. Ни Китай, страны АТР, ни страны Европы, не оказывают такую комплексную услугу", - отметила она.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Анна ЦивилеваДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
