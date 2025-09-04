https://ria.ru/20250904/prokuratura-2039676638.html

Прокуратура запросила условный срок для отца погибших от дихлофоса детей

КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура запросила 2 года условного срока для Дмитрия Виноградова, отца четверых детей, погибших от дихлофоса в красноярском селе Красная Сопка, представленные доказательства в суде показали его виновность, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. "Совокупность представленных по делу доказательств: показаний свидетелей и экспертов, результатов экспертиз и исследований свидетельствует о виновности Виноградова… Прокурор попросил признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ и назначить наказание в виде условного лишения свободы на 2 года с испытательным сроком на 2 года", - сказал собеседник. Судебное разбирательство громкого дела началось 6 мая в Назаровском городском суде. На первом заседании Виноградов не признал свою вину и воздержался от ответов на вопросы судьи, передав полномочия адвокату. Родственники детей заявляли, что считают их гибель трагической случайностью. Позже защита Дмитрия Виноградова предлагала провести следственный эксперимент над мышами или крысами, которых поместят в помещение, где будет распылен дихлофос, и который призван доказать, что от этого химиката нельзя погибнуть. В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной красноярским краевым бюро. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).

