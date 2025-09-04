Рейтинг@Mail.ru
Премьер Монголии оценил проект газопровода "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 04.09.2025
17:33 04.09.2025
Премьер Монголии оценил проект газопровода "Сила Сибири — 2"
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что планируемый газопровод "Сила Сибири 2, который должен пройти через монгольскую территорию, является грандиозным проектом, влияние которого в будущем не вообразить."Поздравляю вас за ваши усилия осуществлять этот грандиозный проект... Это действительно огромный проект. Мы даже не представляем, какое влияние он будет оказывать", - сказал Гомбожавын Занданшатар на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что планируемый газопровод "Сила Сибири 2, который должен пройти через монгольскую территорию, является грандиозным проектом, влияние которого в будущем не вообразить.
"Поздравляю вас за ваши усилия осуществлять этот грандиозный проект... Это действительно огромный проект. Мы даже не представляем, какое влияние он будет оказывать", - сказал Гомбожавын Занданшатар на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
