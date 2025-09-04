Премьер Монголии оценил проект газопровода "Сила Сибири — 2"
Занданшатар назвал газопровод "Силы Сибири — 2" грандиозным проектом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что планируемый газопровод "Сила Сибири 2, который должен пройти через монгольскую территорию, является грандиозным проектом, влияние которого в будущем не вообразить.
"Поздравляю вас за ваши усилия осуществлять этот грандиозный проект... Это действительно огромный проект. Мы даже не представляем, какое влияние он будет оказывать", - сказал Гомбожавын Занданшатар на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Соглашением по "Силе Сибири — 2" все довольны, заявил Путин
3 сентября, 16:57