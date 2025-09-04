https://ria.ru/20250904/priznaki-2039659257.html
Путин ответил на вопрос о дефиците генерирующих мощностей в ДФО
Путин ответил на вопрос о дефиците генерирующих мощностей в ДФО - РИА Новости, 04.09.2025
Путин ответил на вопрос о дефиците генерирующих мощностей в ДФО
Признаков острого дефицита генерирующих мощностей на Дальнем Востоке нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Признаков острого дефицита генерирующих мощностей на Дальнем Востоке нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Пока признаков острого дефицита генерирующих мощностей нет", - сказал Путин в ходе совещания по развитию ТЭК Дальнего Востока.
