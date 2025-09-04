Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос о дефиците генерирующих мощностей в ДФО - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/priznaki-2039659257.html
Путин ответил на вопрос о дефиците генерирующих мощностей в ДФО
Путин ответил на вопрос о дефиците генерирующих мощностей в ДФО - РИА Новости, 04.09.2025
Путин ответил на вопрос о дефиците генерирующих мощностей в ДФО
Признаков острого дефицита генерирующих мощностей на Дальнем Востоке нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:42:00+03:00
2025-09-04T13:42:00+03:00
экономика
дальний восток
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d19f331ba78994ecf6f57574c1b062f8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Признаков острого дефицита генерирующих мощностей на Дальнем Востоке нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Пока признаков острого дефицита генерирующих мощностей нет", - сказал Путин в ходе совещания по развитию ТЭК Дальнего Востока.
https://ria.ru/20250904/obekt-2039655823.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_634cbab21c9acb65e69e8a5946d0a94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дальний восток, россия, владимир путин
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин
Путин ответил на вопрос о дефиците генерирующих мощностей в ДФО

Путин: острого дефицита генерирующих мощностей на Дальнем Востоке нет

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Признаков острого дефицита генерирующих мощностей на Дальнем Востоке нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пока признаков острого дефицита генерирующих мощностей нет", - сказал Путин в ходе совещания по развитию ТЭК Дальнего Востока.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин призвал развивать гидроэнергетическую инфраструктуру в ДФО
Вчера, 13:26
 
ЭкономикаДальний ВостокРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала