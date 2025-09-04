https://ria.ru/20250904/primore-2039530148.html

В проекты на острове Русском в Приморье вложат 180 миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Порядка 180 миллиардов рублей будет вложено за 5 лет в проекты в режимах специального административного района (САР), территорий опережающего развития (ТОР), инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) на острове Русском в Приморье, сообщил замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев. "В общем здесь, считая на память, порядка 180 миллиардов (рублей -ред.) в ближайшие пять лет будет капитализировано на этой территории, именно на острове", - сказал Алтабаев на сессии, посвященной строительству общественно-делового центра "Петровская сопка" для резидентов САР на острове Русском и прошедшей в рамках ВЭФ-2025. Он рассказал, что Минвостокразвития договорилось с правительством Приморского края и уже начали работу улучшению подводящей инфраструктуры к острову, что станет новым импульсом для развития режимов САР, ТОР, ИНТЦ. "Уже действуем - Корпорация развития (Дальнего Востока и Арктики - ред.) уже оформляет соответствующие технические условия. Электричество, новые очистные сооружения и так далее. То есть остров в ближайшие 2-3 года заживет с новым качеством", - уточнил Алтабаев. Также, по его словам, с властями Приморского края принято решение развивать ИНТЦ-режим. "Мы, федеральная власть, уже порядка 20 миллиардов (рублей) предусмотрели на законодательном уровне - это закон о бюджете. Первые 2,7 миллиарда уже довели Приморью. И в этом году планируем начать строить новые корпуса для развития науки, развития технологий и так далее. И все знают об объекте Курчатовского института", - добавил замминистра. В июне глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что резидентами режима специального административного района на острове Русском стали 120 компаний, они уплатили более 30 миллиардов рублей дополнительных налогов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

