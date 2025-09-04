https://ria.ru/20250904/pribaltika-2039541876.html
Прибалтика торгует русофобией, заявила Захарова
Прибалтика торгует русофобией, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2025
Прибалтика торгует русофобией, заявила Захарова
Прибалтика торгует русофобией, это один из немногих оставшихся у нее источников дохода, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Прибалтика торгует русофобией, это один из немногих оставшихся у нее источников дохода, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В передовики (в плане русофобии, - ред.) рвутся страны Прибалтики. У них такая роль, им за это платят. Они не создают своего продукта, они не зарабатывают деньги ничем иным, кроме русофобии. Они ею торгуют, основной товар. Для них эта пещерная, чудовищная русофобия - один из немногих оставшихся источников дохода и политического капитала. И они в полную силу его используют, пока спрос на этот товар, затхлый уже товар, у ЕСовской властной верхушки не упал, и пока продукт окончательно не испортился", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ.
Прибалтика торгует русофобией, заявила Захарова
