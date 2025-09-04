Рейтинг@Mail.ru
Прибалтика торгует русофобией, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2025
04:48 04.09.2025
Прибалтика торгует русофобией, заявила Захарова
Прибалтика торгует русофобией, это один из немногих оставшихся у нее источников дохода, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.09.2025
в мире
прибалтика
россия
мария захарова
евросоюз
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Прибалтика торгует русофобией, это один из немногих оставшихся у нее источников дохода, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В передовики (в плане русофобии, - ред.) рвутся страны Прибалтики. У них такая роль, им за это платят. Они не создают своего продукта, они не зарабатывают деньги ничем иным, кроме русофобии. Они ею торгуют, основной товар. Для них эта пещерная, чудовищная русофобия - один из немногих оставшихся источников дохода и политического капитала. И они в полную силу его используют, пока спрос на этот товар, затхлый уже товар, у ЕСовской властной верхушки не упал, и пока продукт окончательно не испортился", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ.
в мире, прибалтика, россия, мария захарова, евросоюз, вэф-2025
В мире, Прибалтика, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, ВЭФ-2025
Прибалтика торгует русофобией, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Прибалтика торгует русофобией, это один из немногих оставшихся у нее источников дохода, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В передовики (в плане русофобии, - ред.) рвутся страны Прибалтики. У них такая роль, им за это платят. Они не создают своего продукта, они не зарабатывают деньги ничем иным, кроме русофобии. Они ею торгуют, основной товар. Для них эта пещерная, чудовищная русофобия - один из немногих оставшихся источников дохода и политического капитала. И они в полную силу его используют, пока спрос на этот товар, затхлый уже товар, у ЕСовской властной верхушки не упал, и пока продукт окончательно не испортился", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ.
