Премьер Монголии призвал чтить подвиг советского народа

17:53 04.09.2025 (обновлено: 18:34 04.09.2025)
в мире
монголия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что подвиг советского народа в борьбе с фашизмом надо помнить, уважать и чтить, его Победа стала основой для сотрудничества между многими странами. "Мы всегда должны помнить, уважать и чтить подвиг советского, российского народа, который одержал Победу над фашизмом и милитаризмом. Эта Победа стала надежной основой... для взаимопонимания и сотрудничества между многими странами", - сказал Гомбожавын Занданшатар на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
2025
в мире, монголия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Монголия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что подвиг советского народа в борьбе с фашизмом надо помнить, уважать и чтить, его Победа стала основой для сотрудничества между многими странами.
"Мы всегда должны помнить, уважать и чтить подвиг советского, российского народа, который одержал Победу над фашизмом и милитаризмом. Эта Победа стала надежной основой... для взаимопонимания и сотрудничества между многими странами", - сказал Гомбожавын Занданшатар на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
