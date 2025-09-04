https://ria.ru/20250904/premer-2039738123.html

Премьер Монголии призвал чтить подвиг советского народа

Премьер Монголии призвал чтить подвиг советского народа - РИА Новости, 04.09.2025

Премьер Монголии призвал чтить подвиг советского народа

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что подвиг советского народа в борьбе с фашизмом надо помнить, уважать и чтить, его Победа стала основой РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T17:53:00+03:00

2025-09-04T17:53:00+03:00

2025-09-04T18:34:00+03:00

в мире

монголия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039736510_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5e08fefbfb746049b42baea58679f548.png

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что подвиг советского народа в борьбе с фашизмом надо помнить, уважать и чтить, его Победа стала основой для сотрудничества между многими странами. "Мы всегда должны помнить, уважать и чтить подвиг советского, российского народа, который одержал Победу над фашизмом и милитаризмом. Эта Победа стала надежной основой... для взаимопонимания и сотрудничества между многими странами", - сказал Гомбожавын Занданшатар на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/rossiya-2039712127.html

монголия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Премьер Монголии о подвиге советского народа Премьер Монголии на полях ВЭФ заявил, что подвиг советского народа надо чтить, его Победа стала основой для сотрудничества между многими странами 2025-09-04T17:53 true PT1M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, монголия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025