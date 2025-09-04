https://ria.ru/20250904/premer-2039738123.html
Премьер Монголии призвал чтить подвиг советского народа
в мире
монголия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что подвиг советского народа в борьбе с фашизмом надо помнить, уважать и чтить, его Победа стала основой для сотрудничества между многими странами. "Мы всегда должны помнить, уважать и чтить подвиг советского, российского народа, который одержал Победу над фашизмом и милитаризмом. Эта Победа стала надежной основой... для взаимопонимания и сотрудничества между многими странами", - сказал Гомбожавын Занданшатар на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
монголия
владивосток
Премьер Монголии о подвиге советского народа
Премьер Монголии на полях ВЭФ заявил, что подвиг советского народа надо чтить, его Победа стала основой для сотрудничества между многими странами
в мире, монголия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Монголия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
