СМИ: ЕП хочет обратно $5 миллионов от правых из-за нецелевых расходов

СМИ: ЕП хочет обратно $5 миллионов от правых из-за нецелевых расходов - РИА Новости, 04.09.2025

СМИ: ЕП хочет обратно $5 миллионов от правых из-за нецелевых расходов

Европарламент хочет добиться возвращения около пяти миллионов долларов от правой политической группы "Идентичность и демократия" из-за предполагаемых нецелевых... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04

2025-09-04T00:31:00+03:00

2025-09-04T00:31:00+03:00

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Европарламент хочет добиться возвращения около пяти миллионов долларов от правой политической группы "Идентичность и демократия" из-за предполагаемых нецелевых расходов этих средств, сообщает издание Politico со ссылкой на конфиденциальный отчет. "Крайне правая группа "Идентичность и демократия" нарушила правила расходов Европарламента на примерно 4,3 миллиона евро (около пяти миллионов долларов – ред.)…комитет бюджетного контроля…хочет, чтобы парламент запустил процесс возврата средств", - пишет издание. Отмечается, что комитет бюджетного контроля ЕП изучает, может ли понести ответственность за эти траты политическая группа "Патриоты за Европу", которая пришла на смену "Идентичности и демократии". В "Патриотах за Европу" уже заявили, что стали жертвами охоты на ведьм, поскольку группа не имеет отношения к "Идентичности и демократии", счета которой уже закрыты. В группу "Идентичность и демократия", которая существовала с 2019 по 2024 годы, входили, в частности, депутаты от французской партии "Национальное объединение" и немецкой "Альтернативы для Германии".

