https://ria.ru/20250904/pravye-2039522456.html
СМИ: ЕП хочет обратно $5 миллионов от правых из-за нецелевых расходов
СМИ: ЕП хочет обратно $5 миллионов от правых из-за нецелевых расходов - РИА Новости, 04.09.2025
СМИ: ЕП хочет обратно $5 миллионов от правых из-за нецелевых расходов
Европарламент хочет добиться возвращения около пяти миллионов долларов от правой политической группы "Идентичность и демократия" из-за предполагаемых нецелевых... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T00:31:00+03:00
2025-09-04T00:31:00+03:00
2025-09-04T00:31:00+03:00
в мире
европарламент
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Европарламент хочет добиться возвращения около пяти миллионов долларов от правой политической группы "Идентичность и демократия" из-за предполагаемых нецелевых расходов этих средств, сообщает издание Politico со ссылкой на конфиденциальный отчет. "Крайне правая группа "Идентичность и демократия" нарушила правила расходов Европарламента на примерно 4,3 миллиона евро (около пяти миллионов долларов – ред.)…комитет бюджетного контроля…хочет, чтобы парламент запустил процесс возврата средств", - пишет издание. Отмечается, что комитет бюджетного контроля ЕП изучает, может ли понести ответственность за эти траты политическая группа "Патриоты за Европу", которая пришла на смену "Идентичности и демократии". В "Патриотах за Европу" уже заявили, что стали жертвами охоты на ведьм, поскольку группа не имеет отношения к "Идентичности и демократии", счета которой уже закрыты. В группу "Идентичность и демократия", которая существовала с 2019 по 2024 годы, входили, в частности, депутаты от французской партии "Национальное объединение" и немецкой "Альтернативы для Германии".
https://ria.ru/20250903/evroparlament-2039363433.html
https://ria.ru/20250823/es-2037219972.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европарламент, politico
В мире, Европарламент, Politico
СМИ: ЕП хочет обратно $5 миллионов от правых из-за нецелевых расходов
Politico: ЕП хочет обратно $5 миллионов от правых из-за нецелевых расходов
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Европарламент хочет добиться возвращения около пяти миллионов долларов от правой политической группы "Идентичность и демократия" из-за предполагаемых нецелевых расходов этих средств, сообщает издание Politico со ссылкой на конфиденциальный отчет.
"Крайне правая группа "Идентичность и демократия" нарушила правила расходов Европарламента
на примерно 4,3 миллиона евро (около пяти миллионов долларов – ред.)…комитет бюджетного контроля…хочет, чтобы парламент запустил процесс возврата средств", - пишет издание.
Отмечается, что комитет бюджетного контроля ЕП изучает, может ли понести ответственность за эти траты политическая группа "Патриоты за Европу", которая пришла на смену "Идентичности и демократии".
В "Патриотах за Европу" уже заявили, что стали жертвами охоты на ведьм, поскольку группа не имеет отношения к "Идентичности и демократии", счета которой уже закрыты.
В группу "Идентичность и демократия", которая существовала с 2019 по 2024 годы, входили, в частности, депутаты от французской партии "Национальное объединение" и немецкой "Альтернативы для Германии".