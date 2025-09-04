Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕП хочет обратно $5 миллионов от правых из-за нецелевых расходов
00:31 04.09.2025
СМИ: ЕП хочет обратно $5 миллионов от правых из-за нецелевых расходов
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Европарламент хочет добиться возвращения около пяти миллионов долларов от правой политической группы "Идентичность и демократия" из-за предполагаемых нецелевых расходов этих средств, сообщает издание Politico со ссылкой на конфиденциальный отчет. "Крайне правая группа "Идентичность и демократия" нарушила правила расходов Европарламента на примерно 4,3 миллиона евро (около пяти миллионов долларов – ред.)…комитет бюджетного контроля…хочет, чтобы парламент запустил процесс возврата средств", - пишет издание. Отмечается, что комитет бюджетного контроля ЕП изучает, может ли понести ответственность за эти траты политическая группа "Патриоты за Европу", которая пришла на смену "Идентичности и демократии". В "Патриотах за Европу" уже заявили, что стали жертвами охоты на ведьм, поскольку группа не имеет отношения к "Идентичности и демократии", счета которой уже закрыты. В группу "Идентичность и демократия", которая существовала с 2019 по 2024 годы, входили, в частности, депутаты от французской партии "Национальное объединение" и немецкой "Альтернативы для Германии".
в мире, европарламент, politico
В мире, Европарламент, Politico
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
