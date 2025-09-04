"Коалиция желающих" готова поставить Украине ракеты большой дальности

https://ria.ru/20250904/pravitelstvo-2039689327.html

украина

в мире

россия

великобритания

кир стармер

эммануэль макрон

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039683641_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_155da0ce6d09173b880b3c091b1e7155.jpg

ЛОНДОН, 4 сен - РИА Новости. Участники так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, сообщили в четверг в британском правительстве по итогам переговоров.Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона."Премьер-министр приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала. Он также поблагодарил военные ведомства за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента (на Украине - ред.) в случае прекращения огня", - говорится в заявлении канцелярии британского премьера.Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

