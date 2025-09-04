Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы
16:03 04.09.2025
Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы
в мире
европа
венгрия
петер сийярто
украина
БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Принудительная мобилизация на Украине — это общепризнанный факт и величайший позор XXI века, осуществляемый в самом сердце Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Общепризнанно, что на Украине ведётся открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.Украина может себе это позволить из-за провоенных европейских политиков, которые позволяют ей делать все, что угодно, добавил он.По его мнению, тот факт, что в самом сердце Европы идет охота на людей, их избивают, а иногда и убивают, является одним из величайших позоров Европы XXI века.Министр подчеркнул, что помимо конкретных исполнителей, ответственность лежит также и на всех политиках из Евросоюза, которые закрывают глаза на эти правонарушения.
европа
венгрия
украина
Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы

Сийярто назвал принудительную мобилизацию на Украине позором для Европы

БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Принудительная мобилизация на Украине — это общепризнанный факт и величайший позор XXI века, осуществляемый в самом сердце Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Общепризнанно, что на Украине ведётся открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Украинский пленный рассказал о мобилизации представителей ЛГБТ* в Киеве
23 августа, 04:52
Украина может себе это позволить из-за провоенных европейских политиков, которые позволяют ей делать все, что угодно, добавил он.
По его мнению, тот факт, что в самом сердце Европы идет охота на людей, их избивают, а иногда и убивают, является одним из величайших позоров Европы XXI века.
Министр подчеркнул, что помимо конкретных исполнителей, ответственность лежит также и на всех политиках из Евросоюза, которые закрывают глаза на эти правонарушения.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Украине заявили, что мобилизация не завершится после прекращения огня
2 сентября, 21:58
 
