Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы
Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы - РИА Новости, 04.09.2025
Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы
2025-09-04T16:03:00+03:00
2025-09-04T16:03:00+03:00
2025-09-04T16:03:00+03:00
БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Принудительная мобилизация на Украине — это общепризнанный факт и величайший позор XXI века, осуществляемый в самом сердце Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Общепризнанно, что на Украине ведётся открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.Украина может себе это позволить из-за провоенных европейских политиков, которые позволяют ей делать все, что угодно, добавил он.По его мнению, тот факт, что в самом сердце Европы идет охота на людей, их избивают, а иногда и убивают, является одним из величайших позоров Европы XXI века.Министр подчеркнул, что помимо конкретных исполнителей, ответственность лежит также и на всех политиках из Евросоюза, которые закрывают глаза на эти правонарушения.
Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы
