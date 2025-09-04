https://ria.ru/20250904/pozor-2039702331.html

Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы

Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы - РИА Новости, 04.09.2025

Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы

Принудительная мобилизация на Украине — это общепризнанный факт и величайший позор XXI века, осуществляемый в самом сердце Европы, заявил министр иностранных... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T16:03:00+03:00

2025-09-04T16:03:00+03:00

2025-09-04T16:03:00+03:00

в мире

европа

венгрия

петер сийярто

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_0:45:1344:801_1920x0_80_0_0_88e58b47588cbcfad67464ef1e9e1f67.jpg

БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Принудительная мобилизация на Украине — это общепризнанный факт и величайший позор XXI века, осуществляемый в самом сердце Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Общепризнанно, что на Украине ведётся открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.Украина может себе это позволить из-за провоенных европейских политиков, которые позволяют ей делать все, что угодно, добавил он.По его мнению, тот факт, что в самом сердце Европы идет охота на людей, их избивают, а иногда и убивают, является одним из величайших позоров Европы XXI века.Министр подчеркнул, что помимо конкретных исполнителей, ответственность лежит также и на всех политиках из Евросоюза, которые закрывают глаза на эти правонарушения.

https://ria.ru/20250823/ukraina-2037108037.html

https://ria.ru/20250902/ukraina-2039213018.html

европа

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, венгрия, петер сийярто, украина