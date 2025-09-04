Рейтинг@Mail.ru
У ВСУ в Харьковской области возросло количество санитарных потерь - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/poteri-2039554259.html
У ВСУ в Харьковской области возросло количество санитарных потерь
У ВСУ в Харьковской области возросло количество санитарных потерь - РИА Новости, 04.09.2025
У ВСУ в Харьковской области возросло количество санитарных потерь
Медицинские препараты закончились в 57-й бригаде ВСУ в Харьковской области, санитарные потери резко выросли, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:36:00+03:00
2025-09-04T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774687_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_88211c1a7550b8541ddb160646d3add8.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Медицинские препараты закончились в 57-й бригаде ВСУ в Харьковской области, санитарные потери резко выросли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 57-й бригаде (в Харьковской области - ред.) резко возросло количество санитарных потерь из-за отсутствия необходимых препаратов в медицинском пункте бригады", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, согласно сообщениям в соцсетях от украинских медиков, оборудование и препараты бригады сгорели на одном из складов в результате удара.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774687_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_3f1ed82884d4509cb0940992a45df3fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
У ВСУ в Харьковской области возросло количество санитарных потерь

У 57-й бригады ВСУ в Харьковской области закончились медицинские препараты

© AP Photo / Mstyslav ChernovВоеннослужащий ВСУ в Харьковской области
Военнослужащий ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Военнослужащий ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Медицинские препараты закончились в 57-й бригаде ВСУ в Харьковской области, санитарные потери резко выросли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 57-й бригаде (в Харьковской области - ред.) резко возросло количество санитарных потерь из-за отсутствия необходимых препаратов в медицинском пункте бригады", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, согласно сообщениям в соцсетях от украинских медиков, оборудование и препараты бригады сгорели на одном из складов в результате удара.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала