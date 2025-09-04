https://ria.ru/20250904/poteri-2039554259.html
У ВСУ в Харьковской области возросло количество санитарных потерь
У ВСУ в Харьковской области возросло количество санитарных потерь - РИА Новости, 04.09.2025
У ВСУ в Харьковской области возросло количество санитарных потерь
Медицинские препараты закончились в 57-й бригаде ВСУ в Харьковской области, санитарные потери резко выросли, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 04.09.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Медицинские препараты закончились в 57-й бригаде ВСУ в Харьковской области, санитарные потери резко выросли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 57-й бригаде (в Харьковской области - ред.) резко возросло количество санитарных потерь из-за отсутствия необходимых препаратов в медицинском пункте бригады", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, согласно сообщениям в соцсетях от украинских медиков, оборудование и препараты бригады сгорели на одном из складов в результате удара.
У ВСУ в Харьковской области возросло количество санитарных потерь
У 57-й бригады ВСУ в Харьковской области закончились медицинские препараты