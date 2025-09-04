https://ria.ru/20250904/poteri-2039554259.html

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Медицинские препараты закончились в 57-й бригаде ВСУ в Харьковской области, санитарные потери резко выросли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 57-й бригаде (в Харьковской области - ред.) резко возросло количество санитарных потерь из-за отсутствия необходимых препаратов в медицинском пункте бригады", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, согласно сообщениям в соцсетях от украинских медиков, оборудование и препараты бригады сгорели на одном из складов в результате удара.

