Посольство России в Бельгии ответило на выпады Рютте в адрес Путина - РИА Новости, 04.09.2025
21:49 04.09.2025 (обновлено: 22:43 04.09.2025)
Посольство России в Бельгии ответило на выпады Рютте в адрес Путина
в мире
россия
бельгия
сша
марк рютте
владимир путин
сергей лавров
нато
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Пытаться учить вежливости и дипломатии генсекретаря НАТО Марка Рютте бесполезно, заявило посольство РФ в Бельгии, комментируя оскорбительные высказывания Рютте в адрес президента России Владимира Путина. &quot;Обратили внимание на очередные хамские выпады генсека НАТО Рютте в адрес российского руководства... Пытаться учить азам вежливости и дипломатии деятелей уровня Рютте бесполезно. Не будем метать бисер...&quot;, - говорится в заявлении в Telegram-канале посольства РФ в Бельгии.В дипмиссии напомнили, что Рютте пытался оскорбить и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и призвали "не уделять слишком много внимания" его словам. Ранее оскорбительные высказывания в адрес Путина позволял себя бывший тогда президентом США Джо Байден. Летом 2024 года он снял свою кандидатуру с участия в выборах, а представитель его Демократической партии Камала Харрис, которая также позволяла себе оскорбительные высказывания, проиграла выборы. Президент РФ, комментируя хамские высказывания в свой адрес из-за рубежа, объяснял это бессилием их авторов.
в мире, россия, бельгия, сша, марк рютте, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Бельгия, США, Марк Рютте, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Пытаться учить вежливости и дипломатии генсекретаря НАТО Марка Рютте бесполезно, заявило посольство РФ в Бельгии, комментируя оскорбительные высказывания Рютте в адрес президента России Владимира Путина.
"Обратили внимание на очередные хамские выпады генсека НАТО Рютте в адрес российского руководства... Пытаться учить азам вежливости и дипломатии деятелей уровня Рютте бесполезно. Не будем метать бисер...", - говорится в заявлении в Telegram-канале посольства РФ в Бельгии.

В дипмиссии напомнили, что Рютте пытался оскорбить и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и призвали "не уделять слишком много внимания" его словам.
Ранее оскорбительные высказывания в адрес Путина позволял себя бывший тогда президентом США Джо Байден. Летом 2024 года он снял свою кандидатуру с участия в выборах, а представитель его Демократической партии Камала Харрис, которая также позволяла себе оскорбительные высказывания, проиграла выборы. Президент РФ, комментируя хамские высказывания в свой адрес из-за рубежа, объяснял это бессилием их авторов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове
