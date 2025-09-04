https://ria.ru/20250904/posolstvo-2039786218.html

Посольство России в Бельгии ответило на выпады Рютте в адрес Путина

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Пытаться учить вежливости и дипломатии генсекретаря НАТО Марка Рютте бесполезно, заявило посольство РФ в Бельгии, комментируя оскорбительные высказывания Рютте в адрес президента России Владимира Путина. "Обратили внимание на очередные хамские выпады генсека НАТО Рютте в адрес российского руководства... Пытаться учить азам вежливости и дипломатии деятелей уровня Рютте бесполезно. Не будем метать бисер...", - говорится в заявлении в Telegram-канале посольства РФ в Бельгии.В дипмиссии напомнили, что Рютте пытался оскорбить и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и призвали "не уделять слишком много внимания" его словам. Ранее оскорбительные высказывания в адрес Путина позволял себя бывший тогда президентом США Джо Байден. Летом 2024 года он снял свою кандидатуру с участия в выборах, а представитель его Демократической партии Камала Харрис, которая также позволяла себе оскорбительные высказывания, проиграла выборы. Президент РФ, комментируя хамские высказывания в свой адрес из-за рубежа, объяснял это бессилием их авторов.

