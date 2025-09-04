https://ria.ru/20250904/posolstvo-2039756179.html

Посольство России отреагировало на военные приготовления Норвегии и НАТО

Направленные против России военные приготовления Норвегии и других государств-членов НАТО создают угрозы национальной безопасности Российской Федерации,

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Направленные против России военные приготовления Норвегии и других государств-членов НАТО создают угрозы национальной безопасности Российской Федерации, повышают эскалационные риски в арктическом регионе, заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло, комментируя планы о покупке королевством новых фрегатов.Правительство Норвегии 31 августа сообщило, что страна закупит у Великобритании фрегаты типа 26 для своего флота. Глава норвежского министерства обороны Торе Сандвик в среду объяснил траты на новые фрегаты якобы "сдерживанием РФ", хотя Россия не раз повторяла, что никому не угрожает."Направленные против России военные приготовления Норвегии, Великобритании и других стран НАТО создают угрозы нацбезопасности нашей страны, оказывают дестабилизирующий эффект и повышают эскалационные риски в арктическом регионе. Ситуация усугубляется тем, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность опасных инцидентов", - сказали агентству в посольстве.В дипмиссии добавили, что Норвегия планирует приобрести пять-шесть противолодочных фрегатов типа 26 производства британской компании BAE Systems, Великобритания закажет восемь таких же кораблей."Ни здесь, ни в Лондоне не скрывают, что наращивание военных потенциалов осуществляется в целях "сдерживания" России и, в частности, противодействия подлодкам Северного флота", - заключили в посольстве.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

россия

норвегия

2025

Новости

