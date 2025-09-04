Посольство России отреагировало на военные приготовления Норвегии и НАТО
Посольство РФ заявило об угрозах из-за военных приготовлений Норвегии и НАТО
Баннеры с символикой НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Направленные против России военные приготовления Норвегии и других государств-членов НАТО создают угрозы национальной безопасности Российской Федерации, повышают эскалационные риски в арктическом регионе, заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло, комментируя планы о покупке королевством новых фрегатов.
Правительство Норвегии 31 августа сообщило, что страна закупит у Великобритании фрегаты типа 26 для своего флота. Глава норвежского министерства обороны Торе Сандвик в среду объяснил траты на новые фрегаты якобы "сдерживанием РФ", хотя Россия не раз повторяла, что никому не угрожает.
"Направленные против России военные приготовления Норвегии, Великобритании и других стран НАТО создают угрозы нацбезопасности нашей страны, оказывают дестабилизирующий эффект и повышают эскалационные риски в арктическом регионе. Ситуация усугубляется тем, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность опасных инцидентов", - сказали агентству в посольстве.
В дипмиссии добавили, что Норвегия планирует приобрести пять-шесть противолодочных фрегатов типа 26 производства британской компании BAE Systems, Великобритания закажет восемь таких же кораблей.
"Ни здесь, ни в Лондоне не скрывают, что наращивание военных потенциалов осуществляется в целях "сдерживания" России и, в частности, противодействия подлодкам Северного флота", - заключили в посольстве.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".