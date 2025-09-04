Рейтинг@Mail.ru
Посольство России отреагировало на военные приготовления Норвегии и НАТО - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 04.09.2025 (обновлено: 18:59 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/posolstvo-2039756179.html
Посольство России отреагировало на военные приготовления Норвегии и НАТО
Посольство России отреагировало на военные приготовления Норвегии и НАТО - РИА Новости, 04.09.2025
Посольство России отреагировало на военные приготовления Норвегии и НАТО
Направленные против России военные приготовления Норвегии и других государств-членов НАТО создают угрозы национальной безопасности Российской Федерации,... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:58:00+03:00
2025-09-04T18:59:00+03:00
в мире
россия
норвегия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Направленные против России военные приготовления Норвегии и других государств-членов НАТО создают угрозы национальной безопасности Российской Федерации, повышают эскалационные риски в арктическом регионе, заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло, комментируя планы о покупке королевством новых фрегатов.Правительство Норвегии 31 августа сообщило, что страна закупит у Великобритании фрегаты типа 26 для своего флота. Глава норвежского министерства обороны Торе Сандвик в среду объяснил траты на новые фрегаты якобы "сдерживанием РФ", хотя Россия не раз повторяла, что никому не угрожает."Направленные против России военные приготовления Норвегии, Великобритании и других стран НАТО создают угрозы нацбезопасности нашей страны, оказывают дестабилизирующий эффект и повышают эскалационные риски в арктическом регионе. Ситуация усугубляется тем, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность опасных инцидентов", - сказали агентству в посольстве.В дипмиссии добавили, что Норвегия планирует приобрести пять-шесть противолодочных фрегатов типа 26 производства британской компании BAE Systems, Великобритания закажет восемь таких же кораблей."Ни здесь, ни в Лондоне не скрывают, что наращивание военных потенциалов осуществляется в целях "сдерживания" России и, в частности, противодействия подлодкам Северного флота", - заключили в посольстве.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250904/rjutta-2039621167.html
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, норвегия, нато
В мире, Россия, Норвегия, НАТО
Посольство России отреагировало на военные приготовления Норвегии и НАТО

Посольство РФ заявило об угрозах из-за военных приготовлений Норвегии и НАТО

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО
Баннеры с символикой НАТО - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Направленные против России военные приготовления Норвегии и других государств-членов НАТО создают угрозы национальной безопасности Российской Федерации, повышают эскалационные риски в арктическом регионе, заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло, комментируя планы о покупке королевством новых фрегатов.
Правительство Норвегии 31 августа сообщило, что страна закупит у Великобритании фрегаты типа 26 для своего флота. Глава норвежского министерства обороны Торе Сандвик в среду объяснил траты на новые фрегаты якобы "сдерживанием РФ", хотя Россия не раз повторяла, что никому не угрожает.
"Направленные против России военные приготовления Норвегии, Великобритании и других стран НАТО создают угрозы нацбезопасности нашей страны, оказывают дестабилизирующий эффект и повышают эскалационные риски в арктическом регионе. Ситуация усугубляется тем, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность опасных инцидентов", - сказали агентству в посольстве.
В дипмиссии добавили, что Норвегия планирует приобрести пять-шесть противолодочных фрегатов типа 26 производства британской компании BAE Systems, Великобритания закажет восемь таких же кораблей.
"Ни здесь, ни в Лондоне не скрывают, что наращивание военных потенциалов осуществляется в целях "сдерживания" России и, в частности, противодействия подлодкам Северного флота", - заключили в посольстве.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Рютте призвал страны НАТО увеличить число систем ПВО и ПРО
Вчера, 11:14
 
В миреРоссияНорвегияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала