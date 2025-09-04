https://ria.ru/20250904/polsha-2039666848.html

Польша выразила готовность принять еще больше американских солдат

Польша выразила готовность принять еще больше американских солдат - РИА Новости, 04.09.2025

Польша выразила готовность принять еще больше американских солдат

2025-09-04
Польша готова принять больше американских солдат и уже строит для них казармы и оборудует полигоны, заявил журналистам министр национальной обороны Польши...

ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. Польша готова принять больше американских солдат и уже строит для них казармы и оборудует полигоны, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военнослужащих. "Мы готовы принять большее количество американских войск, мы строим казармы, строим новые полигоны", - сказал Косиняк-Камыш. Он заявил о предоставлении американским войскам "таких условий, которые хороши для польского общества, интересны для американской армии с пользой для Войска польского и безопасности Польши". "От имени министерства национальной обороны я заявляю о полной готовности сотрудничать в вопросе присутствия американских войск", - добавил министр. При этом министр отметил, что американские солдаты, окончив определенные миссии в Польше, не покидают территорию страны, а перемещаются в другие локации. "Была миссия в Ясенке (крупнейший хаб по поставке вооружения Украине, который недавно перешел под контроль НАТО от армии США - ред.). Но эти солдаты не покинули Польшу, а только переехали в другое место", - сказал он. Министр уточнил, что для них были построены казармы в Дравско-Поморском на северо-востоке Польши. "Несколько недель назад в Дравске мы ввели в эксплуатацию новый объект инфраструктуры - новые казармы для американских войск, построенные совместно за наши и американские средства", - сказал Косиняк-Камыш. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.

