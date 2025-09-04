Рейтинг@Mail.ru
Польша выразила готовность принять еще больше американских солдат - РИА Новости, 04.09.2025
14:08 04.09.2025
Польша выразила готовность принять еще больше американских солдат
Польша выразила готовность принять еще больше американских солдат
в мире
польша
сша
украина
владислав косиняк-камыш
дональд трамп
нато
ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. Польша готова принять больше американских солдат и уже строит для них казармы и оборудует полигоны, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военнослужащих. "Мы готовы принять большее количество американских войск, мы строим казармы, строим новые полигоны", - сказал Косиняк-Камыш. Он заявил о предоставлении американским войскам "таких условий, которые хороши для польского общества, интересны для американской армии с пользой для Войска польского и безопасности Польши". "От имени министерства национальной обороны я заявляю о полной готовности сотрудничать в вопросе присутствия американских войск", - добавил министр. При этом министр отметил, что американские солдаты, окончив определенные миссии в Польше, не покидают территорию страны, а перемещаются в другие локации. "Была миссия в Ясенке (крупнейший хаб по поставке вооружения Украине, который недавно перешел под контроль НАТО от армии США - ред.). Но эти солдаты не покинули Польшу, а только переехали в другое место", - сказал он. Министр уточнил, что для них были построены казармы в Дравско-Поморском на северо-востоке Польши. "Несколько недель назад в Дравске мы ввели в эксплуатацию новый объект инфраструктуры - новые казармы для американских войск, построенные совместно за наши и американские средства", - сказал Косиняк-Камыш. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.
польша
сша
украина
в мире, польша, сша, украина, владислав косиняк-камыш , дональд трамп, нато
В мире, Польша, США, Украина, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Трамп, НАТО
© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. Польша готова принять больше американских солдат и уже строит для них казармы и оборудует полигоны, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военнослужащих.
"Мы готовы принять большее количество американских войск, мы строим казармы, строим новые полигоны", - сказал Косиняк-Камыш.
Он заявил о предоставлении американским войскам "таких условий, которые хороши для польского общества, интересны для американской армии с пользой для Войска польского и безопасности Польши".
"От имени министерства национальной обороны я заявляю о полной готовности сотрудничать в вопросе присутствия американских войск", - добавил министр.
При этом министр отметил, что американские солдаты, окончив определенные миссии в Польше, не покидают территорию страны, а перемещаются в другие локации.
"Была миссия в Ясенке (крупнейший хаб по поставке вооружения Украине, который недавно перешел под контроль НАТО от армии США - ред.). Но эти солдаты не покинули Польшу, а только переехали в другое место", - сказал он.
Министр уточнил, что для них были построены казармы в Дравско-Поморском на северо-востоке Польши.
"Несколько недель назад в Дравске мы ввели в эксплуатацию новый объект инфраструктуры - новые казармы для американских войск, построенные совместно за наши и американские средства", - сказал Косиняк-Камыш.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.
В миреПольшаСШАУкраинаВладислав Косиняк-КамышДональд ТрампНАТО
 
 
