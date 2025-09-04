Рейтинг@Mail.ru
В Польше оценили шансы получения постоянного членства G20
14:02 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/polsha-2039664562.html
В Польше оценили шансы получения постоянного членства G20
В Польше оценили шансы получения постоянного членства G20 - РИА Новости, 04.09.2025
В Польше оценили шансы получения постоянного членства G20
Польше пока не хватает аргументов, чтобы стать постоянным членом G20, заявил в интервью изданию Fakt бывший министр иностранных дел страны Яцек Чапутович. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:02:00+03:00
2025-09-04T14:02:00+03:00
в мире
польша
сша
швейцария
дональд трамп
кароль навроцкий
яцек чапутович
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f10919f7b23609cb9714efd79f765b88.jpg
ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. Польше пока не хватает аргументов, чтобы стать постоянным членом G20, заявил в интервью изданию Fakt бывший министр иностранных дел страны Яцек Чапутович. Польша в следующем году впервые в истории примет участие в саммите G20. О получении соответствующего приглашения объявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом его польский коллега Кароль Навроцкий. Чапутовича спросили, если ли у республики шанс стать частью "двадцатки" на постоянной основе. "Мы должны показать другим членам G20, что мы - страна, которая берет на себя ответственность не только за собственную безопасность, но и за развитие всего мира. И пока у нас мало аргументов в пользу этого", - отметил он. Бывший министр иностранных дел подчеркнул, что экономическое измерение - лишь одно из нескольких, обеспечивающих доступ к G20. "Решения о структуре мировой экономической системы принимаются внутри этой группы. Для этого нужно иметь аргументы, предлагать что-то и демонстрировать другим преимущества нашего членства в G20", - сказал он. Сменявшие друг друга польские правительства давно стремятся присоединиться к G20. В этом году, согласно прогнозам Международного валютного фонда, ожидается, что объем польской экономики достигнет примерно 1 триллиона долларов, что позволит Польше обойти Швейцарию и стать 20-й по величине экономикой мира. Перед встречей Трампа с Навроцким министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудил участие Польши в G20 с госсекретарем США Марко Рубио. Он заявил, что Польша имеет право на участие "не только как одна из двадцати крупнейших экономик мира, но и как страна, которая представляет политический и интеллектуальный пример".
польша
сша
швейцария
в мире, польша, сша, швейцария, дональд трамп, кароль навроцкий, яцек чапутович, большая двадцатка
В мире, Польша, США, Швейцария, Дональд Трамп, Кароль Навроцкий, Яцек Чапутович, Большая двадцатка
В Польше оценили шансы получения постоянного членства G20

Чапутович: Польше не хватает аргументов, чтобы стать постоянным членом G20

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Польши и Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. Польше пока не хватает аргументов, чтобы стать постоянным членом G20, заявил в интервью изданию Fakt бывший министр иностранных дел страны Яцек Чапутович.
Польша в следующем году впервые в истории примет участие в саммите G20. О получении соответствующего приглашения объявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом его польский коллега Кароль Навроцкий.
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
NYT: Германия рассматривает возможность отправки части войск в Польшу
Вчера, 09:13
Чапутовича спросили, если ли у республики шанс стать частью "двадцатки" на постоянной основе.
"Мы должны показать другим членам G20, что мы - страна, которая берет на себя ответственность не только за собственную безопасность, но и за развитие всего мира. И пока у нас мало аргументов в пользу этого", - отметил он.
Бывший министр иностранных дел подчеркнул, что экономическое измерение - лишь одно из нескольких, обеспечивающих доступ к G20.
"Решения о структуре мировой экономической системы принимаются внутри этой группы. Для этого нужно иметь аргументы, предлагать что-то и демонстрировать другим преимущества нашего членства в G20", - сказал он.
Сменявшие друг друга польские правительства давно стремятся присоединиться к G20. В этом году, согласно прогнозам Международного валютного фонда, ожидается, что объем польской экономики достигнет примерно 1 триллиона долларов, что позволит Польше обойти Швейцарию и стать 20-й по величине экономикой мира.
Перед встречей Трампа с Навроцким министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудил участие Польши в G20 с госсекретарем США Марко Рубио. Он заявил, что Польша имеет право на участие "не только как одна из двадцати крупнейших экономик мира, но и как страна, которая представляет политический и интеллектуальный пример".
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил Навроцкий
3 сентября, 21:49
 
