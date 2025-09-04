https://ria.ru/20250904/polsha-2039664562.html

В Польше оценили шансы получения постоянного членства G20

В Польше оценили шансы получения постоянного членства G20 - РИА Новости, 04.09.2025

В Польше оценили шансы получения постоянного членства G20

Польше пока не хватает аргументов, чтобы стать постоянным членом G20, заявил в интервью изданию Fakt бывший министр иностранных дел страны Яцек Чапутович.

ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. Польше пока не хватает аргументов, чтобы стать постоянным членом G20, заявил в интервью изданию Fakt бывший министр иностранных дел страны Яцек Чапутович. Польша в следующем году впервые в истории примет участие в саммите G20. О получении соответствующего приглашения объявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом его польский коллега Кароль Навроцкий. Чапутовича спросили, если ли у республики шанс стать частью "двадцатки" на постоянной основе. "Мы должны показать другим членам G20, что мы - страна, которая берет на себя ответственность не только за собственную безопасность, но и за развитие всего мира. И пока у нас мало аргументов в пользу этого", - отметил он. Бывший министр иностранных дел подчеркнул, что экономическое измерение - лишь одно из нескольких, обеспечивающих доступ к G20. "Решения о структуре мировой экономической системы принимаются внутри этой группы. Для этого нужно иметь аргументы, предлагать что-то и демонстрировать другим преимущества нашего членства в G20", - сказал он. Сменявшие друг друга польские правительства давно стремятся присоединиться к G20. В этом году, согласно прогнозам Международного валютного фонда, ожидается, что объем польской экономики достигнет примерно 1 триллиона долларов, что позволит Польше обойти Швейцарию и стать 20-й по величине экономикой мира. Перед встречей Трампа с Навроцким министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудил участие Польши в G20 с госсекретарем США Марко Рубио. Он заявил, что Польша имеет право на участие "не только как одна из двадцати крупнейших экономик мира, но и как страна, которая представляет политический и интеллектуальный пример".

