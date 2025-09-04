https://ria.ru/20250904/poezda-2039649789.html
В РЖД сообщили о штатном движении поездов на южном направлении
В РЖД сообщили о штатном движении поездов на южном направлении
В РЖД сообщили о штатном движении поездов на южном направлении
Движение на южном направлении осуществляется в полном объеме, ни один поезд не был отменен, сообщили в РЖД.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Движение на южном направлении осуществляется в полном объеме, ни один поезд не был отменен, сообщили в РЖД.РЖД ранее в среду сообщили, что ночью 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково в Ростовской области пропало напряжение контактной сети. Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено. Компания писала, что после ЧП в пути задерживаются 26 пассажирских поездов. РЖД писали, что максимальное отставание от графика составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам. Позже компания ввела в график 11 поездов, с опозданием следовали 47 поездов."Поезда на южном направлении следуют по расписанию. Большинство поездов, задержанных из-за происшествия в Ростовской области в ночь на 3 сентября, прибыли на станции назначения. Поезда, которые ещё находятся в пути, введены в график. Движение на южном направлении осуществляется в полном объёме, ни один поезд не был отменён", - говорится в сообщении.
В РЖД сообщили о штатном движении поездов на южном направлении
В РЖД сообщили, что поезда на южном направлении идут по расписанию
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Движение на южном направлении осуществляется в полном объеме, ни один поезд не был отменен, сообщили в РЖД.
РЖД
ранее в среду сообщили, что ночью 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково в Ростовской области
пропало напряжение контактной сети. Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено. Компания писала, что после ЧП в пути задерживаются 26 пассажирских поездов. РЖД писали, что максимальное отставание от графика составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам. Позже компания ввела в график 11 поездов, с опозданием следовали 47 поездов.
"Поезда на южном направлении следуют по расписанию. Большинство поездов, задержанных из-за происшествия в Ростовской области в ночь на 3 сентября, прибыли на станции назначения. Поезда, которые ещё находятся в пути, введены в график. Движение на южном направлении осуществляется в полном объёме, ни один поезд не был отменён", - говорится в сообщении.