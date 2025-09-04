В Подмосковье подросток поджег релейный шкаф

https://ria.ru/20250904/podzhog-2039626483.html

Подросток по указанию в мессенджере ради вознаграждения поджег релейный шкаф в Подмосковье, сейчас он арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подросток по указанию в мессенджере ради вознаграждения поджег релейный шкаф в Подмосковье, сейчас он арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, 1 сентября в темное время суток на 47 километре перегона "Гжель-Овражки" МЖД 17-летний подозреваемый по указанию незнакомого лица в мессенджере поджег релейный шкаф, предназначенный для переключения светофоров на железной дороге. Совершив преступление, подросток скрылся и позднее был задержан правоохранителями. Со слов несовершеннолетнего, за совершение "преступления ему было обещано денежное вознаграждение, которое он не получил".В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также его причины и условия."Следственный комитет России акцентирует внимание на том, что террористические преступления на объектах транспортной инфраструктуры являются особо тяжкими и влекут наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Молодым людям важно понимать: нельзя поддаваться на провокационные предложения незнакомцев в соцсетях и мессенджерах. Они могут подтолкнуть к опасным действиям и стать причиной серьезных проблем с законом", - подчеркнули в ведомстве.

московская область (подмосковье)

