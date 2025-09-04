Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде подросток получил срок за подготовку теракта
17:42 04.09.2025
В Нижнем Новгороде подросток получил срок за подготовку теракта
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Подросток из Нижнего Новгорода осужден на 8 лет колонии строгого режима за подготовку теракта на территории региона и участие в террористической организации, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что в 2023 году подросток добровольно вступил в запрещенную на территории России международную террористическую организацию с целью совершения преступлений от ее имени из радикальных религиозных побуждений. Пройдя обучение в интернете, он приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил у себя дома. Кроме того, он изготовил и демонстрировал в интернете символику террористической организации, вел пропаганду ее деятельности и готовил террористический акт на территории региона. О деятельности подростка стало известно оперативным сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, после чего он был задержан. При обыске по месту жительства подростка были изъяты компоненты для самодельного взрывного устройства, радикальная религиозная литература и символика запрещенной организации. "Несовершеннолетний признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Приговором 2-го Западного окружного военного суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде подросток получил срок за подготовку теракта

Подросток из Нижнего Новгорода получил восемь лет колонии за подготовку теракта

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Подросток из Нижнего Новгорода осужден на 8 лет колонии строгого режима за подготовку теракта на территории региона и участие в террористической организации, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в 2023 году подросток добровольно вступил в запрещенную на территории России международную террористическую организацию с целью совершения преступлений от ее имени из радикальных религиозных побуждений. Пройдя обучение в интернете, он приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил у себя дома. Кроме того, он изготовил и демонстрировал в интернете символику террористической организации, вел пропаганду ее деятельности и готовил террористический акт на территории региона.
О деятельности подростка стало известно оперативным сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, после чего он был задержан. При обыске по месту жительства подростка были изъяты компоненты для самодельного взрывного устройства, радикальная религиозная литература и символика запрещенной организации.
"Несовершеннолетний признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Приговором 2-го Западного окружного военного суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияНижний НовгородНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
