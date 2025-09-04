https://ria.ru/20250904/plennyj-2039611348.html

Пленный ВСУ рассказал, как в армию стали брать всех без разбора

Пленный ВСУ рассказал, как в армию стали брать всех без разбора - РИА Новости, 04.09.2025

Пленный ВСУ рассказал, как в армию стали брать всех без разбора

Военнопленный ВСУ Владимир Егоров рассказал на видео от Минобороны РФ, что сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов) из-за больших потерь на фронте с... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T10:45:00+03:00

2025-09-04T10:45:00+03:00

2025-09-04T10:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Владимир Егоров рассказал на видео от Минобороны РФ, что сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов) из-за больших потерь на фронте с украинской стороны и нехватки людей стали брать в армию всех без разбора, в том числе алкоголиков и наркоманов. Военнопленный ВСУ рассказал, что мог получить бронь, однако для этого ему пришлось идти в военкомат, чтобы обновить военный билет. В итоге Егорова все равно забрала на допрос полиция, когда он выходил за сигаретами, после чего его "запаковали" сотрудники ТЦК. "В последнее время я слышал, что они сейчас там уже чуть ли как с ума посходили. Что уже без... по барабану им кого брать, что там брать. Алкоголики, наркоманы. Не знаю, наверное, нехватка людей. Из-за большой численности погибших", - сказал Егоров на видео Минобороны РФ. Он добавил, что оказался в плену после того, как вышел на российских бойцов, которые хорошо к нему относятся, кормят и не бьют. Лучше сдаваться в плен, когда настанет безвыходная ситуация, подчеркнул Егоров.

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)