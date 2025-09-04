Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, как в армию стали брать всех без разбора - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/plennyj-2039611348.html
Пленный ВСУ рассказал, как в армию стали брать всех без разбора
Пленный ВСУ рассказал, как в армию стали брать всех без разбора - РИА Новости, 04.09.2025
Пленный ВСУ рассказал, как в армию стали брать всех без разбора
Военнопленный ВСУ Владимир Егоров рассказал на видео от Минобороны РФ, что сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов) из-за больших потерь на фронте с... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:45:00+03:00
2025-09-04T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Владимир Егоров рассказал на видео от Минобороны РФ, что сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов) из-за больших потерь на фронте с украинской стороны и нехватки людей стали брать в армию всех без разбора, в том числе алкоголиков и наркоманов. Военнопленный ВСУ рассказал, что мог получить бронь, однако для этого ему пришлось идти в военкомат, чтобы обновить военный билет. В итоге Егорова все равно забрала на допрос полиция, когда он выходил за сигаретами, после чего его "запаковали" сотрудники ТЦК. "В последнее время я слышал, что они сейчас там уже чуть ли как с ума посходили. Что уже без... по барабану им кого брать, что там брать. Алкоголики, наркоманы. Не знаю, наверное, нехватка людей. Из-за большой численности погибших", - сказал Егоров на видео Минобороны РФ. Он добавил, что оказался в плену после того, как вышел на российских бойцов, которые хорошо к нему относятся, кормят и не бьют. Лучше сдаваться в плен, когда настанет безвыходная ситуация, подчеркнул Егоров.
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ рассказал, как в армию стали брать всех без разбора

Военнопленный ВСУ Егоров: в армию стали набирать алкоголиков и наркоманов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Владимир Егоров рассказал на видео от Минобороны РФ, что сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов) из-за больших потерь на фронте с украинской стороны и нехватки людей стали брать в армию всех без разбора, в том числе алкоголиков и наркоманов.
Военнопленный ВСУ рассказал, что мог получить бронь, однако для этого ему пришлось идти в военкомат, чтобы обновить военный билет. В итоге Егорова все равно забрала на допрос полиция, когда он выходил за сигаретами, после чего его "запаковали" сотрудники ТЦК.
"В последнее время я слышал, что они сейчас там уже чуть ли как с ума посходили. Что уже без... по барабану им кого брать, что там брать. Алкоголики, наркоманы. Не знаю, наверное, нехватка людей. Из-за большой численности погибших", - сказал Егоров на видео Минобороны РФ.
Он добавил, что оказался в плену после того, как вышел на российских бойцов, которые хорошо к нему относятся, кормят и не бьют. Лучше сдаваться в плен, когда настанет безвыходная ситуация, подчеркнул Егоров.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Пленный рассказал, как ВСУ обманывают родственников погибших и пропавших
11 января, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала