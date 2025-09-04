https://ria.ru/20250904/parizh-2039775922.html

В Париже расследуют появление плакатов в память о советских воинах

ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Организаторы акции, в рамках которой в центре Парижа были расклеены плакаты в память о советских войнах, сообщили РИА Новости, что не удивлены проявленному со стороны прокуратуры интересу. Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на прокуратуру сообщила, что в связи с появлением плакатов с надписями "Скажи спасибо советскому солдату" на Триумфальной арке было начато расследование. "Мы узнали, что прокуратура проявила интерес к нашей акции. Мы относимся к этому спокойно: наша цель не была нарушить закон или провоцировать кого-либо. Мы хотели лишь подчеркнуть важность исторической памяти и уважения к тем, кто боролся против нацизма. Мы уверены, что помнить об этом — долг любой цивилизованной страны", - сообщил один из организаторов, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, фраза "Благодарите советского солдата" не является политическим лозунгом сегодняшнего дня, это напоминание о прошлом, об уважении к памяти павших. "Мы провели эту акцию, потому что считаем важным напоминать людям об истории и о той цене, которую заплатили советские солдаты, чтобы освободить Европу от фашизма", - отметил один из организаторов. Радиостанция Franceinfo сообщила ранее, что расследование было начато по факту "повреждения или уничтожения группой лиц имущества, классифицированного или зарегистрированного как исторический памятник, в интересах иностранного государства, предприятия или организации". Как отмечалось в материале, активистам может грозить до 15 лет тюрьмы.

